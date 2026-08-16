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El tiempo en Rosario: lunes con mucho viento y posibilidades de tormenta

Las chances de precipitaciones son bajas pero se mantienen hasta el mediodía del martes. El jueves habría algo de sol y una máxima de 17º

16 de agosto 2026 · 23:37hs
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El tiempo en Rosario: lunes con mucho viento y posibilidades de tormenta

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 17 de agosto en Rosario fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada y algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde y hasta la mañana del martes.

La madrugada del lunes llega con cielo mayormente nublado, un registro de 11º, vientos de moderados a intensos del sudeste y ráfagas de hasta 50 km/h que se mantendrían durante toda la jornada. Para la mañana se anuncia cielo nublado y los termómetros se acercarían a los 12º. Desde la tarde hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, primero con una máxima de 16º y a la noche con las marcas en 14º.

El martes podría arrancar con tormentas a la madrugada y lluvias a la mañana, mientras que por la tarde estaría mayormente nublado y con fuertes ráfagas. La máxima no superaría los 11º y la mínima rondaría los 8º.

El miércoles estaría mayormente nublado y desde la tarde hay algunas chances de lluvias aisladas. La temperatura oscilaría entre 13º y 9º.

El jueves habría una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado, 17º de máxima y 7º de mínima.

El viernes estaría parcialmente nublado, con registros entre 18º y 9º.

Para el sábado se anuncia una máxima de 14º, una mínima de apenas 4º y cielo parcialmente nublado.

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