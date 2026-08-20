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En vivo: Central dejó pasar la oportunidad y fue eliminado en octavos de final

Central jugó más de media hora con su rival con uno menos. Cuando dominaba, Corinthians logró el gol de la victoria y la clasificación a los cuartos de final

20 de agosto 2026 · 23:27hs
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El delantero de Jaminton Campaz intenta superar la marca del defensor de Corinthans.

Rosario Central

El delantero de Jaminton Campaz intenta superar la marca del defensor de Corinthans.

Central quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores en San Pablo. Perdió frente a Corinthians por 1 a 0 y , tras la igualdad 0 a 0 en el Gigante, se despidió de la competencia. El conjunto de Jorge Almirón no aprovechó que el equipo local jugó más de media hora con un futbolista menos, por la expulsión de Raniele.

Cuando el conjunto canalla buscaba el triunfo, en una jugada aislada, Bidon señaló el tanto del triunfo, a los 79', para Corinthinans. El elenco brasileño se medirá en cuartos de final con Estudiantes de la Plata.

>>Leer más: Corinthians vs. Central: quién ganó más las siete veces que ya se enfrentaron Ángel Di María y Memphis Depay

El minuto a minuto en San Pablo

79': Depay pateó el tiro libre al primer palo y Bidón la desvió con la derecha para abrir el marcador.

73': Copetti se lo perdió. El delantero quedó solo frente a Souza y la tiró alta.

57': Raniele le pegó un planchazo a Copetti. El árbitro no se dio cuenta de la acción, pero el VAR se lo advirtió. Fue a chequear la acción en el monitor y le sacó al roja.

45': Finalizó la primera etapa con el marcador 0 a 0. Central aguantó en los primeros minutos y luego equilibró el desarrollo y de a ratos manejó más la pelota. El conjunto de Jorge Almirón le jugó de igual a igual a Corinthians.

33': Gastón Ávila se animó, pasó al ataque y remató de zurda desde larga distancia. La pelota pasó a un metro del arco de Souza.

Agustín Sández disputa la pelota con Kaio César.

Agustín Sández disputa la pelota con Kaio César.

20': Di María ejecutó un tiro libre y Gabriel Paulista se aferró de Ovando y lo hizo caer dentro del área local, con el árbitro a pocos metros. No se sancionó penal.

13': Kaio César le dio el zurdazo con comba desde afuera del área, Jeremías Ledesma se estiró y sacó el peligroso remate con la mano derecha.

>>Leer más: Central en los octavos de la Libertadores: la historia negra de Corinthians cuando jugó en su estadio.

Las estadísticas de Corinthians vs. Central

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