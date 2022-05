Un sábado con nieblas matutinas, cielo nublado y temperatura agradable

Un denso banco de niebla subió a Rosario y la región este primer sábado de mayo con un halo de misterio. Las luces del amanecer, difuminadas entre volutas de vapor, hicieron pensar lo peor. Pero no, más allá de la poesía, más allá de la imaginación, no hay nada que temer para el fin de semana, que se espera riguroso pero también halagüeño para disfrutar el placer del “dolce far niente”.