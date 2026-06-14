El tiempo en Rosario: mucho frío en un lunes con una mínima de -2º

La temperatura mínima mostraría una recuperación paulatina para llegar el jueves a los 10º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 15 de junio en Rosario cielo algo nublado y una temperatura mínima de 2 grados bajo cero, que mostraría una recuperación paulatina para llegar el jueves a los 10º.

La madrugada del lunes llega con viento leve del noroeste, cielo algo nublado y un registro de -1º bajando a -2º en la mañana. El cielo algo nublado se mantendría durante toda la jornada, a la tarde con una máxima de 14º y por la noche con las marcas en torno a 8º.

Para el martes se anuncia un repunte en la temperatura, con 17º de máxima y 2º de mínima. El cielo tendría nubosidad variable.

El miércoles habría un leve descenso de la máxima hasta los 16º pero la mínima seguiría en aumento, llegando a 5º. Se espera neblina matutina y una tarde parcialmente nublada.

El jueves tendría 14º de máxima y 10º de mínima, en una jornada nublada que podría tener lluvias aisladas desde la tarde.

El viernes tiene previsiones de cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 18º y 9º.

El sábado otra vez estaría mayormente nublado, con 15º de máxima y 9º de mínima.