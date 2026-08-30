El tiempo en Rosario: el lunes sigue templado, aunque con algunas chances de lluvia

La temperatura máxima rondaría los 20º y se mantendría en esos niveles al menos hasta el próximo viernes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 31 de agosto en Rosario algunas chances de lluvias aisladas en la mañana y cielo parcialmente nublado desde la tarde, con una temperatura máxima que rondaría los 20º y que se mantendría al menos hasta el próximo viernes.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sudeste, un registro de 11º y cielo nublado, con una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas en la mañana, ya con los termómetros marcando 13º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 20º bajando a 15º en la noche.

El martes podría arrancar con neblinas y luego tendría cielo algo nublado, con marcas entre 20º y 10º.

El miércoles tendría fuertes ráfagas de viento en la mañana, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y temperaturas entre 21º y 12º.

El jueves tampoco habría mayores modificaciones en las condiciones, ya que anuncian una máxima de 20º, una mínima de 11º y cielo parcialmente nublado.

El viernes estaría otra vez parcialmente nublado, con 21º de máxima y 9º de mínima.

El sábado podría tener un leve descenso de la temperatura, con marcas entre 18º y 8º y cielo parcialmente nublado.