Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Atlético del Rosario venció al Marrón 35-33 en un final épico y se escapó de los últimos puestos del Top 14 de la Urba

En la última Atlético se reencontró con el triunfo. No fue un triunfo cualquiera, por eso los jugadores lo fueron a festejar con su hinchada. Fue un desahogo.

Con el último aliento, cuando el partido ya se moría, Atlético del Rosario sacó un triunfo de la galera. Con un penal de Manuel Nogués en tiempo de descuento se impuso a Belgrano Athletic 35-33 en la 21ª fecha del Top 14 Copa Macro.

No fue un triunfo más. Por el momento que atraviesa, el resultado terminó siendo una bocanada de aire fresco para el equipo rosarino, que transita el sprint final de la fase clasificatoria bastante complicado donde intenta despegarse de los últimos lugares, de la famosa zona roja, la del descenso. Si bien aun restan cinco fechas por jugarse, éste sábado hizo su parte y se quedó con el duelo de Fundadores de la UAR ante el equipo de Virrey del Pino. Por eso el festejo del final, que más que festejo tuvo sabor a desahogo.

Atlético del Rosario tenía la urgencia de ganar y así lo hizo. Y ese triunfo cobró otro valor tras el pitazo final, cuando se conocieron las derrotas de Buenos Aires ante Los Tilos por 24-21 y de La Plata ante Newman por 34-19; más la victoria de Los Matreros ante el ya condenado Champagnat por un ajustado 27-26.

En el pasaje Gould se vio un típico partido de dos equipos irregulares con un árbitro inconsistente. Marcador cambiante, dominios temporales que cambiaban de mano, aciertos y errores y resultado incierto que hizo más dramático el desenlace. Nervios y tensión. Todo en un mismo combo.

En cuanto a las producciones individuales, Atlético del Rosario tuvo cuatro hombres que fueron los principales responsables de la victoria: El pilar Bruno Montenegro, el tercera línea Jerónimo Gómez Vara, el medioscrum Tomás Cornejo y el apertura Manuel Nogués, el jugador distinto del equipo.

Un primer tiempo parejo

El inicio del partido estuvo marcado por la paridad. Belgrano pegó primero pero Plaza supo reponerse rápido del golpe con un try de Martín Elías desbordando por la derecha. Era golpe por golpe, pero con el correr de los minutos fue Plaza quien empezó a adueñarse del cotejo y a alejarse en el marcador gracias a la puntería de Manuel Nogués, quien anotó dos penales.

Sin embargo, Belgrano no se quedó de brazos cruzados apeló al libreto que mejor le sale: agrupar sus forwards y avanzar hasta herir. Así llegó nuevamente al try y empezó a asediar al equipo rosarino, que salió rápidamente de una situación de defensa para ponerse en franco ataque y facturar.

Pocos minutos después, Belgrano jugó rápido un line en defensa y ese apresuramiento le jugó una mala pasada. La pelota quedó sin dueño hasta que Mussio la tomó y sin dudarlo encaró al ingoal para marcar el try. Con la conversión de Nogués, Atlético estiró la cuenta a un 25-14 que pareció empezar a definir el pleito, pero en la irregularidad de Plaza, Belgrano encontró una chance y antes de que termine el primer parcial llegó al try con el que cerró la cuenta del primer período 25/21. No estaba todo dicho.

Una definición inolvidable

En el complemento se mantuvo la igualdad, caracterizada por la posesión repartida. Las indisciplinas complicaron al dueño de casa y esa situación fue bien aprovechada por el Marrón para ganar terreno. Pero fue una falla en el centro de la cancha, en un tackle que no fue, que Belgrano encontró el camino al try para volver a pasar al frente por apenas un punto (26-25). La anotación envalentonó a la visita que fue decididamente a instalarse en campo rival, para jugar lejos de su propio ingoal.

Forzado desde un scrum, a la visita se le concedió un try penal a poco del final, con el que empezaba a definir el partido. El dominio pasó a ser propiedad del equipo visitante mientras el tiempo se iba escapando y jugando en contra del local.

Sin embargo, faltaba lo mejor. Otro line mal ejecutado por Belgrano, otra pelota sin dueño y esta vez Cornejo es quien la captura y apoya bajo los palos. Con la conversión de Nogués, Atlético quedó a un punto 33-32.

Los nervios y la tensión que se respiraba fuera de la cancha podía palparse. No había nada definido, pero Atlético debía salir a quemar las naves, a jugársela para dar vuelta el resultado. Y fue. Y generó un penal en tiempo cumplido, que Nogués transformó en puntos para una victoria acotada en los números (35-33) pero inmensa en lo emocional. No era para menos. Plaza seguía en carrera.

El resto del Top 14

En el partido clave de la jornada, Hindú se hizo fuerte y bajó a Alumni tras vencerlo 43-37, mientras que SIC (próximo rival de Plaza) dejó en el camino a Regatas 24-16 en otro encuentro fundamental pensando en los playoffs. Además, Newman sostuvo su ritmo arrollador y ya se clasificó a semifinales, mientras que su escolta, CASI, se mantiene entre los cuatro tras vencer a CUBA 41-27 en La Catedral.