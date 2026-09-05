La Capital | Rugby | Atlético del Rosario

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Atlético del Rosario venció al Marrón 35-33 en un final épico y se escapó de los últimos puestos del Top 14 de la Urba

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

5 de septiembre 2026 · 19:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
En la última Atlético se reencontró con el triunfo. No fue un triunfo cualquiera

En la última Atlético se reencontró con el triunfo. No fue un triunfo cualquiera, por eso los jugadores lo fueron a festejar con su hinchada. Fue un desahogo.

Con el último aliento, cuando el partido ya se moría, Atlético del Rosario sacó un triunfo de la galera. Con un penal de Manuel Nogués en tiempo de descuento se impuso a Belgrano Athletic 35-33 en la 21ª fecha del Top 14 Copa Macro.

No fue un triunfo más. Por el momento que atraviesa, el resultado terminó siendo una bocanada de aire fresco para el equipo rosarino, que transita el sprint final de la fase clasificatoria bastante complicado donde intenta despegarse de los últimos lugares, de la famosa zona roja, la del descenso. Si bien aun restan cinco fechas por jugarse, éste sábado hizo su parte y se quedó con el duelo de Fundadores de la UAR ante el equipo de Virrey del Pino. Por eso el festejo del final, que más que festejo tuvo sabor a desahogo.

Atlético del Rosario y un triunfo que vale doble

Atlético del Rosario tenía la urgencia de ganar y así lo hizo. Y ese triunfo cobró otro valor tras el pitazo final, cuando se conocieron las derrotas de Buenos Aires ante Los Tilos por 24-21 y de La Plata ante Newman por 34-19; más la victoria de Los Matreros ante el ya condenado Champagnat por un ajustado 27-26.

En el pasaje Gould se vio un típico partido de dos equipos irregulares con un árbitro inconsistente. Marcador cambiante, dominios temporales que cambiaban de mano, aciertos y errores y resultado incierto que hizo más dramático el desenlace. Nervios y tensión. Todo en un mismo combo.

En cuanto a las producciones individuales, Atlético del Rosario tuvo cuatro hombres que fueron los principales responsables de la victoria: El pilar Bruno Montenegro, el tercera línea Jerónimo Gómez Vara, el medioscrum Tomás Cornejo y el apertura Manuel Nogués, el jugador distinto del equipo.

Un primer tiempo parejo

El inicio del partido estuvo marcado por la paridad. Belgrano pegó primero pero Plaza supo reponerse rápido del golpe con un try de Martín Elías desbordando por la derecha. Era golpe por golpe, pero con el correr de los minutos fue Plaza quien empezó a adueñarse del cotejo y a alejarse en el marcador gracias a la puntería de Manuel Nogués, quien anotó dos penales.

Sin embargo, Belgrano no se quedó de brazos cruzados apeló al libreto que mejor le sale: agrupar sus forwards y avanzar hasta herir. Así llegó nuevamente al try y empezó a asediar al equipo rosarino, que salió rápidamente de una situación de defensa para ponerse en franco ataque y facturar.

Pocos minutos después, Belgrano jugó rápido un line en defensa y ese apresuramiento le jugó una mala pasada. La pelota quedó sin dueño hasta que Mussio la tomó y sin dudarlo encaró al ingoal para marcar el try. Con la conversión de Nogués, Atlético estiró la cuenta a un 25-14 que pareció empezar a definir el pleito, pero en la irregularidad de Plaza, Belgrano encontró una chance y antes de que termine el primer parcial llegó al try con el que cerró la cuenta del primer período 25/21. No estaba todo dicho.

Una definición inolvidable

En el complemento se mantuvo la igualdad, caracterizada por la posesión repartida. Las indisciplinas complicaron al dueño de casa y esa situación fue bien aprovechada por el Marrón para ganar terreno. Pero fue una falla en el centro de la cancha, en un tackle que no fue, que Belgrano encontró el camino al try para volver a pasar al frente por apenas un punto (26-25). La anotación envalentonó a la visita que fue decididamente a instalarse en campo rival, para jugar lejos de su propio ingoal.

Forzado desde un scrum, a la visita se le concedió un try penal a poco del final, con el que empezaba a definir el partido. El dominio pasó a ser propiedad del equipo visitante mientras el tiempo se iba escapando y jugando en contra del local.

Sin embargo, faltaba lo mejor. Otro line mal ejecutado por Belgrano, otra pelota sin dueño y esta vez Cornejo es quien la captura y apoya bajo los palos. Con la conversión de Nogués, Atlético quedó a un punto 33-32.

Los nervios y la tensión que se respiraba fuera de la cancha podía palparse. No había nada definido, pero Atlético debía salir a quemar las naves, a jugársela para dar vuelta el resultado. Y fue. Y generó un penal en tiempo cumplido, que Nogués transformó en puntos para una victoria acotada en los números (35-33) pero inmensa en lo emocional. No era para menos. Plaza seguía en carrera.

El resto del Top 14

En el partido clave de la jornada, Hindú se hizo fuerte y bajó a Alumni tras vencerlo 43-37, mientras que SIC (próximo rival de Plaza) dejó en el camino a Regatas 24-16 en otro encuentro fundamental pensando en los playoffs. Además, Newman sostuvo su ritmo arrollador y ya se clasificó a semifinales, mientras que su escolta, CASI, se mantiene entre los cuatro tras vencer a CUBA 41-27 en La Catedral.

Noticias relacionadas
Giuliano Francecángeli, apertura de Duendes. El verdinegro se impuso con solvencia ante GER.

Duendes dio la nota y goleó en otra jornada muy pareja del torneo Regional del Litoral

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Lo último

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Expertos que siguen de cerca estos eventos explicaron el posible origen de las llamas en el Delta. En 96 horas hubo 36 focos y casi la mitad se desarrollaron frente a San Lorenzo

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario
Policiales

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas
La Ciudad

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Ovación
Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo
Ovación

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas
La Ciudad

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei
Política

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
Policiales

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
La Ciudad

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado
Ovación

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei
Política

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas
La Ciudad

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas
Política

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
La Ciudad

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

Por Lucas Vitantonio
Ovación

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración
Ovación

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija
Policiales

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
La Ciudad

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas
La Ciudad

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial
Información General

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial

El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López, recordó Pullaro
Política

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

El gobierno dice que los hombres sin fe del perottismo se escondieron con la inseguridad
Política

El gobierno dice que los "hombres sin fe" del perottismo "se escondieron con la inseguridad"