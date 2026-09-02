La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

Para el fin de semana se espera un marcado descenso de la temperatura

2 de septiembre 2026 · 23:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la mañana de este jueves 3 de septiembre en Rosario un alerta amarillo por tormentas fuertes, en una jornada con una temperatura máxima de 20º y fuertes ráfagas de viento en la tarde. Para el fin de semana se espera un marcado descenso de la temperatura.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 15º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas. Para la tarde hay vigente un alerta amarillo por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. A la tarde estaría mayormente nublado, con una máxima de 20º y ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que a la noche estaría despejado con una marca de 11º.

El viernes estaría algo nublado, con la máxima manteniéndose en 20º y la mínima bajando a 8º.

Para el sábado se anticipa un importante descenso de la máxima, que no superaría los 15º, mientras que la mínima rondaría los 7º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El domingo estaría mayormente nublado, otra vez con 15º de máxima y con la mínima bajando hasta los 2º.

El lunes tendría cielo mayormente nublado y temperaturas entre 16º y 3º.

Para el martes se anuncia una leve recuperación, con cielo algo nublado, 17º de máxima y 6º de mínima.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia

El domingo estará nublado y hay posibilidad de que el tiempo sea inestable nuevamente.

El fin de semana cierra con cielo nublado y posibles lluvias

La ciudad tendrá un sábado con nubes pasajeras, que irán incrementando su presencia a medida que transcurra el fin de semana.

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

el tiempo en rosario: un viernes que empezaria con agua y luego podria tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Solari practicó con Newells, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Solari practicó con Newell's, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

En un incendio en Pakistán salvó la vida de un bebé y lamenta no haber hecho más

En un incendio en Pakistán salvó la vida de un bebé y lamenta no haber hecho más

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

El ranking incluye propiedades con valores que parten de los u$s950.000 y superan los u$s2 millones
Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están
El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi
La Ciudad

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Solari practicó con Newells, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Solari practicó con Newell's, pero su pase se cayó por una diferencia con Racing

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Ovación
Newells llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newells llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones

Policiales
La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Rosario declaró al instrumento Qom nvique como patrimonio cultural y habrá un acto este viernes

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Investigan si hubo peligro en los vuelos rasantes sobre un estadio sudafricano
Información General

Investigan si hubo peligro en los vuelos rasantes sobre un estadio sudafricano

Taxis compartidos: proponen hacer una prueba piloto en la Terminal de Ómnibus
La Ciudad

Taxis compartidos: proponen hacer una prueba piloto en la Terminal de Ómnibus

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA
Policiales

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

Inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara
Economía

Inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

El gobierno estableció los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil
Economía

El gobierno estableció los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría
La Ciudad

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Un libro para todas las maternidades de la ciudad de Rosario
La Ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad de Rosario

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias
Información General

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo
Economía

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito de Las Leonas y Los Leones

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square