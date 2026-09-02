El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

Para el fin de semana se espera un marcado descenso de la temperatura

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la mañana de este jueves 3 de septiembre en Rosario un alerta amarillo por tormentas fuertes, en una jornada con una temperatura máxima de 20º y fuertes ráfagas de viento en la tarde. Para el fin de semana se espera un marcado descenso de la temperatura.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del norte, un registro de 15º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas. Para la tarde hay vigente un alerta amarillo por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. A la tarde estaría mayormente nublado, con una máxima de 20º y ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que a la noche estaría despejado con una marca de 11º.

El viernes estaría algo nublado, con la máxima manteniéndose en 20º y la mínima bajando a 8º.

Para el sábado se anticipa un importante descenso de la máxima, que no superaría los 15º, mientras que la mínima rondaría los 7º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El domingo estaría mayormente nublado, otra vez con 15º de máxima y con la mínima bajando hasta los 2º.

El lunes tendría cielo mayormente nublado y temperaturas entre 16º y 3º.

Para el martes se anuncia una leve recuperación, con cielo algo nublado, 17º de máxima y 6º de mínima.