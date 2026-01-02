El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y el sábado vuelve a subir la temperatura

Política
Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política
El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
La Ciudad
Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024
Información General
Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General
Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
La Ciudad
Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad
Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
Ovación
Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación
Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
La Ciudad
Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad
Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
LA CIUDAD
Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
En el río Coronda
Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
Información General
Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Policiales
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco