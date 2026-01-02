La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y el sábado vuelve a subir la temperatura

El termómetro volverá a escalar este 3 de enero. La máxima alcanzará los 33º y el sol será el gran protagonista de la jornada

2 de enero 2026 · 19:31hs
Las piletas del parque Alem

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Las piletas del parque Alem, un refugio para los rosarinos ante el calor.

Rosario transita los primeros días de 2026 bajo una atmósfera pesada y persistente. Tras el pico de 40º registrado en la víspera de Año Nuevo y un leve respiro térmico durante el viernes, el sábado 3 de enero marcará un nuevo ascenso en las marcas térmicas. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, la tregua será breve: se espera una jornada de calor intenso con una temperatura máxima de 33º.

El cielo se presentará algo nublado durante gran parte del día, aunque sin probabilidad de lluvias que puedan traer un alivio inmediato. La humedad, un factor determinante en la región, jugará su papel haciendo que la sensación térmica pueda situarse incluso un par de grados por encima de la marca real.

Cómo estará el tiempo el sábado en Rosario

De acuerdo al SMN, la temperatura mínima será de 15º por la madrugada, que dará paso a un ascenso rápido hacia la tarde, tocando el techo de los 33º. Los vientos predominarán del sector este y noreste, lo que favorece el aporte de aire cálido a la ciudad y el Gran Rosario.

La tendencia al alza de la temperatura se consolidará el domingo 4 de enero. Para esa jornada, los modelos meteorológicos anticipan un cielo ligeramente nublado y una máxima que podría trepar hasta los 34º. Recién hacia el inicio de la semana laboral, entre martes y miércoles, se vislumbra un descenso más marcado que situaría las máximas cerca de los 30º.

Ante este escenario, se mantiene vigente la recomendación de hidratarse permanentemente y evitar la exposición al sol en las horas pico, especialmente considerando que la ciudad todavía arrastra el calor acumulado de una semana que puso a prueba a todos los rosarinos.

