Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Le dijo que no a la oferta de Central y varios ya dieron por terminada la relación. Pero podría haber una alternativa. ¿Punto final para Ignacio Malcorra?

¿Se despidió Ignacio Malcorra de Central? Muchos dijeron que sí, pero habría una opción para que siga en Arroyito.

Ignacio Malcorra ya no es jugador de Central . El volante quedó libre el 31 de diciembre y el club le hizo una propuesta para firmar un nuevo contrato, pero no la aceptó y buscaría un nuevo destino. Es más, varios comunicadores lo dieron como un capítulo cerrado, pero habría surgido una alternativa en Arroyito .

El futbolista que llegó de Lanús en 2022 tiene el pase en su poder y es libre de negociar con cualquier club. La definición sobre su continuidad fue el tema excluyente en Central desde hace tiempo. Y la inmensa mayoría de los hinchas querían que siguiera en Arroyito, sobre todo cuando el equipo se dispone a afrontar un año cargado de competencias.

Sin embargo, la historia este viernes parecía que finalmente no terminaba como querían . De hecho, no fueron pocos los que dieron por concluido el tema y hasta se lo vinculó a Independiente, justo el último rival de Nacho y con el que dejó una pésima imagen. La expulsión infantil con el partido terminado le impidió estar en los octavos de final del Clausura, donde Central fue eliminado por Estudiantes.

Malcorra tenía, desde varios días antes al fin de su vínculo, un ofrecimiento para el nuevo contrato. Los directivos ya habían acordado los nuevos de dos futbolistas que también quedaron libres, Jorge Broun y Carlos Quintana, que firmarán a su regreso de las vacaciones.

La oferta del club era final y mejoraba lo que cobraba Malcorra. Pero tras varios días sin respuesta, el jugador no la aceptó. Por eso este viernes fue noticia en varios medios de que la negociación había concluido.

Sin embargo, a última hora de la jornada Ovación supo que podría existir una alternativa, que consistiría en que Malcorra cobre lo ofertado por Central y que la diferencia se salde por objetivos alcanzados. Se verá en las próximas horas si es viable para las partes. De lo contrario, sí será punto final.

El paso de Ignacio Malcorra

Malcorra debutó en la primera de Central el 4 de julio de 2022 ante Aldosivi (V) 1-2 con Carlos Tevez como DT. Jugó 133 partidos (123 como titular). Fue reemplazado dentro de un partido en 46 ocasiones.

Con él en cancha, Central ganó 49 partidos, empató 51 y perdió 33. Convirtió 22 goles: 11 de jugada, 9 de penal y dos de tiro libre. Ejecutó 11 penales dentro del partido, de los cuales convirtió nueve, desvió uno y le atajaron uno.

En 2023 marcó de tiro libre el gol de la victoria en el clásico del 30 de septiembre y fue una pieza importante para que Central se corone campeón de Copa Liga Profesional.

El 25 de febrero de 2024 volvió a convertir el gol de la victoria ante Newell’s, esta vez en el Parque. Además, pasó a ser el jugador más longevo de Central en marcar un gol por torneos internacionales en el partido versus Atlético Mineiro el 10 de abril de ese año.

El 10 de agosto de 2024, de su remate de tiro libre derivó en el rebote para el gol de Facundo Mallo que sirvió para volver a ganar el clásico 1-0 en el Gigante.

En noviembre de 2024 recibió el premio Alumni al jugador de Primera División destacado de 2023.

El 16 de febrero de 2025 siguió con sus buenas actuaciones en el clásico ya que fue el responsable de ejecutar las dos pelotas paradas (un córner y un tiro libre) que derivaron en los goles de Central ante Newell’s para el 2 a 1 en el Coloso. Es el máximo asistidor del club en los últimos 25 años (25, junto a Jesús Méndez).