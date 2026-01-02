La Capital | Ovación | Ignacio Malcorra

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Le dijo que no a la oferta de Central y varios ya dieron por terminada la relación. Pero podría haber una alternativa. ¿Punto final para Ignacio Malcorra?

2 de enero 2026 · 20:40hs
¿Se despidió Ignacio Malcorra de Central? Muchos dijeron que sí

Celina Mutti Lovera

¿Se despidió Ignacio Malcorra de Central? Muchos dijeron que sí, pero habría una opción para que siga en Arroyito. 

Ignacio Malcorra ya no es jugador de Central. El volante quedó libre el 31 de diciembre y el club le hizo una propuesta para firmar un nuevo contrato, pero no la aceptó y buscaría un nuevo destino. Es más, varios comunicadores lo dieron como un capítulo cerrado, pero habría surgido una alternativa en Arroyito.

El futbolista que llegó de Lanús en 2022 tiene el pase en su poder y es libre de negociar con cualquier club. La definición sobre su continuidad fue el tema excluyente en Central desde hace tiempo. Y la inmensa mayoría de los hinchas querían que siguiera en Arroyito, sobre todo cuando el equipo se dispone a afrontar un año cargado de competencias.

Sin embargo, la historia este viernes parecía que finalmente no terminaba como querían. De hecho, no fueron pocos los que dieron por concluido el tema y hasta se lo vinculó a Independiente, justo el último rival de Nacho y con el que dejó una pésima imagen. La expulsión infantil con el partido terminado le impidió estar en los octavos de final del Clausura, donde Central fue eliminado por Estudiantes.

La oferta de Central y la negativa

Malcorra tenía, desde varios días antes al fin de su vínculo, un ofrecimiento para el nuevo contrato. Los directivos ya habían acordado los nuevos de dos futbolistas que también quedaron libres, Jorge Broun y Carlos Quintana, que firmarán a su regreso de las vacaciones.

>>Leer más: Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

La oferta del club era final y mejoraba lo que cobraba Malcorra. Pero tras varios días sin respuesta, el jugador no la aceptó. Por eso este viernes fue noticia en varios medios de que la negociación había concluido.

Sin embargo, a última hora de la jornada Ovación supo que podría existir una alternativa, que consistiría en que Malcorra cobre lo ofertado por Central y que la diferencia se salde por objetivos alcanzados. Se verá en las próximas horas si es viable para las partes. De lo contrario, sí será punto final.

El paso de Ignacio Malcorra

Malcorra debutó en la primera de Central el 4 de julio de 2022 ante Aldosivi (V) 1-2 con Carlos Tevez como DT. Jugó 133 partidos (123 como titular). Fue reemplazado dentro de un partido en 46 ocasiones.

Con él en cancha, Central ganó 49 partidos, empató 51 y perdió 33. Convirtió 22 goles: 11 de jugada, 9 de penal y dos de tiro libre. Ejecutó 11 penales dentro del partido, de los cuales convirtió nueve, desvió uno y le atajaron uno.

En 2023 marcó de tiro libre el gol de la victoria en el clásico del 30 de septiembre y fue una pieza importante para que Central se corone campeón de Copa Liga Profesional.

>>Leer más: Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

El 25 de febrero de 2024 volvió a convertir el gol de la victoria ante Newell’s, esta vez en el Parque. Además, pasó a ser el jugador más longevo de Central en marcar un gol por torneos internacionales en el partido versus Atlético Mineiro el 10 de abril de ese año.

El 10 de agosto de 2024, de su remate de tiro libre derivó en el rebote para el gol de Facundo Mallo que sirvió para volver a ganar el clásico 1-0 en el Gigante.

En noviembre de 2024 recibió el premio Alumni al jugador de Primera División destacado de 2023.

El 16 de febrero de 2025 siguió con sus buenas actuaciones en el clásico ya que fue el responsable de ejecutar las dos pelotas paradas (un córner y un tiro libre) que derivaron en los goles de Central ante Newell’s para el 2 a 1 en el Coloso. Es el máximo asistidor del club en los últimos 25 años (25, junto a Jesús Méndez).

Noticias relacionadas
Juanchón García, rodeado de jugadores de Newells. El delantero se despidió en las redes como un leproso más.

Quedó libre y se fue de Newell's: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

El tetracampeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, papá del piloto de Fórmula 1 de igual nombre, intentará darle a Ford su primera victoria.

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Gabriel Arias, con la camiseta de Newells, junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Gastón Ávila con la camiseta del Ajax, el club dueño de su pase. Viene de jugar en Fortaleza y está cerca de volver a Central. 

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Ver comentarios

Las más leídas

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

El club que pretende a Éver Banega tiene un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega tiene un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Lo último

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central y ¿hay capítulo cerrado?

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

El cadáver de un hombre fue encontrado este viernes en la institución de Solís y Riobamba, en la zona oeste de Rosario

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y el sábado sube la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y el sábado sube la temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

El club que pretende a Éver Banega tiene un entrenador con pasado en Newells

El club que pretende a Éver Banega tiene un entrenador con pasado en Newell's

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Ovación
Quedó libre y se fue de Newells: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García
OVACIÓN

Quedó libre y se fue de Newell's: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

Quedó libre y se fue de Newells: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

Quedó libre y se fue de Newell's: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Guía completa del 48º Rally Dakar, que empieza en Arabia Saudita, con 20 argentinos y ningún santafesino

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newells y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

Policiales
Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y el sábado sube la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y el sábado sube la temperatura

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos
Ovación

Final abierto en Central: Broun y Quintana seguirían, Malcorra cada vez más lejos

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil
La Ciudad

Becas, comedores y residencias: la UNR fue la universidad que más invirtió en bienestar estudiantil

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año
La Ciudad

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso
LA CIUDAD

Incendio en barrio Martin: bomberos rescataron a una mujer atrapada en el 8° piso

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda
En el río Coronda

Hallaron a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
Información General

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo