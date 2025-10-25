Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

El intendente Pablo Javkin encabezó el acto de reapertura de las remodelaciones llevadas a cabo en la manzana fundacional de la ciudad, en el marco del Tricentenario

El pasaje Juramento quedó renovado con una intervención artística en el marco de la inauguración de las obras del Tricentenario.

La remodelación de la manzana fundacional de Rosario quedó oficialmente inaugurada este sábado para recuperar su brillo y todo su esplendor con el estreno de las primeras obras que forman parte del legado urbanístico del tricentenario de la ciudad. Fue en el marco de una nueva edición de Noche de Peatonales, tan convocante como siempre, con música, tragos y el cierre de la Fieria Internacional del Libro en la plaza Montenegro.

En el acto oficial, encabezado por el intendente Pablo Javkin , se destacó la reapertura al público del Pasaje Juramento, luego de la remodelación integral que alcanzó también al espejo de agua y las esculturas de Lola Mora.

También quedaron habilitadas las nuevas fachadas de la Catedral y del Palacio de los Leones , luego de meses de arduas tareas de restauración, mientras continúan las obras de renovación integral de la plaza 25 de Mayo. Se estima que para diciembre quede totalmente renovado el espacio verde más antiguo e icónico de la ciudad.

En esa ocasión, también se instaló una placa conmemorativa en la basílica y se exhibió en la vereda de la casa parroquial la imagen histórica de la Virgen del Rosario , que ostenta una antigüedad de 250 años.

Desde las 19.30, todas las luces de la fachada de la mítica cuadra de Buenos Aires al 700 quedaron encendidas al tiempo que hubo un cruce entre las campanas del Palacio Municipal y de la Catedral.

pasaje Juramento

>>Leer más: Rosario festeja su tricentenario con una batería de obras

Tanto la Intendencia como la Catedral y las estatuas de Lola Mora exhibieron una iluminación ornamental para realzar sus detalles arquitectónicos. Además hubo una misa conmemorativa en la Catedral y visitas guiadas en el Palacio de los Leones.

Tras las palabras del intendente, se puso en marcha el espectáculo de apertura con el Ballet Glamorée dirigido por Pecky Land, y la Orquesta de Cuerdas, con la dirección de Leonel Lúquez.

La Noche de las Peatonales

El estreno de las flamantes obras coincidió con la 14ª edición de La Noche de las Peatonales, el clásico encuentro que posibilita que rosarinos y visitantes disfruten de las principales calles del centro convertidas en un paseo comercial, gastronómico y cultural al aire libre.

remodelación obras tricentenario

A lo largo de Córdoba desde Buenos Aires hasta España, y de San Martín, desde Santa Fe hasta Mendoza, hubo una vez más un cordón de emprendedores, ferias de la economía social, circuitos temáticos en las distintas galerías, la Feria de Editoriales Independientes y Librerías Virtuales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a diferentes expresiones artísticas, así como locales con sus horarios de atención extendidos.

El punto especial del recorrido culminó con la clausura de la Feria Internacional del Libro, realizada en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), otro de los espacios remodelados recientemente en el marco de las obras del tricentenario.