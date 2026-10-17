Más de la mitad de los comercios de Rosario acumula una caída de ventas en el último trimestre

Una encuesta del Observatorio Económico de la Federación Gremial indica que el 82% de los comerciantes no logró mejorar sus ventas como consecuencia de la recesión

El Observatorio Económico de la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario (Fecoi) consignó que el 52% de los comercios vendió menos en septiembre respecto al mes anterior y el 54% acumula caídas en el último trimestre . Además, el 82% no logró mejorar sus ventas durante septiembre en el marco de la incertidumbre que atraviesa al sector, que no percibe visos de mejoras.

La Fecoi relevó un escenario de "debilidad comercial" , marcada por una presión sobre la rentabilidad y una elevada incertidumbre respecto a la recuperación tras varios meses consecutivos de recesión, según deslizaron desde esa entidad tras la última encuesta de octubre realizada en los diversos rubros.

"El equilibrio fiscal y la estabilidad son necesarios, pero castigan al mercado interno" , precisó el vocero del monitor económico de la entidad comercial local, Miguel Rucco. Frente a este escenario, los comerciantes reclaman medidas urgentes para reducir impuestos, tarifas y comisiones bancarias para recuperar el consumo.

De acuerdo al informe publicado por el monitor económico de la entidad comercial local, un 52% de los comerciantes registraron una caída de ventas respecto al mes anterior, que reflejó una contracción clara en la actividad comercial de corto plazo. En tanto, un 30% señaló que se mantuvieron sin cambios y solamente 18% informaron un aumento.

Más allá de eso, desde la Federación Gremial precisaron que si se suman quienes disminuyeron sus ventas y quienes no experimentaron variaciones, se observa que el 82% no consiguió mejorar su nivel de actividad respecto de agosto.

En la encuesta participaron librerías y jugueterías, bazares, polirrubros, locales de indumentaria, ferreterías, materiales de construcción, electrodomésticos y artículos para el hogar, alimentos y bebidas, ópticas, entre establecimientos comerciales que combinan venta mayorista y minorista.

Recesión prolongada

"Lo que más preocupa es el tiempo prolongado que lleva esta recesión, que ya registra varios meses consecutivos con caída de ventas. Lógicamente, eso se traduce en endeudamientos y postergaciones con el pago de impuestos", apuntó Rucco, quien es referente en el paseo comercial Calle San Luis.

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En ese marco, señaló que "mientras el sistema financiero le da la espalda a la mayoría de quienes componen el sector productivo, no se observa ninguna expectativa de mejoras en cuanto al consumo a corto plazo".

Respecto al balance de las ventas en el último trimestre, el 54% informó una caída de las ventas durante los últimos tres meses, el 30% indicó que permanecieron estables y el 16% registró un aumento.

La evaluación de un período más amplio confirma el predominio de las respuestas negativas. Más de la mitad de los comercios señaló una reducción de sus ventas, mientras que menos de dos de cada diez experimentaron una mejora, según indica el informe de Fecoi, de manera que más del 80% del sector no logró hacer crecer sus ventas en el último trimestre, manteniéndose plano o en retroceso.

Con vistas al último trimestre del año, en los rubros comerciales encuestados las expectativas hacia adelante presentan señales mixtas, aunque atravesadas por una elevada incertidumbre.

Escepticismo por las ventas

El dato más significativo es que el 32% de los comerciantes no puede anticipar la evolución de sus ventas. Esta respuesta constituye la categoría individual más numerosa y evidencia las dificultades para planificar en un contexto económico incierto, según indica el relevamiento.

Por otra parte, el 30% espera estabilidad y el 26% proyecta una mejora. En conjunto, el 56% no anticipa una caída, aunque esto no implica necesariamente una recuperación. "Mantenerse estable significa no crecer y las expectativas de aumento todavía no son mayoritarias", aclararon.

En síntesis, consignaron que la combinación de estas tres respuestas permite identificar el problema económico central: los comercios necesitan vender más, pero también deben lograr que esos ingresos alcancen para cubrir sus costos y sostener su margen de rentabilidad.

La mirada a mediano plazo está dominada por una postura conservadora, marcado por un panorama de cautela y sin dramatismo. Las perspectivas positivas (30%) superan levemente a las negativas (24%), pero casi la mitad se queda en el medio.

No obstante, el 80% de las pymes del sector consideró crucial una rebaja impositiva para mejorar la viabilidad de los negocios.

El reclamo por el alivio de costos fiscales y operativos "es unánime": impuestos, tarifas y comisiones bancarias ocupan los tres primeros puestos y se mencionan mucho más que cualquier medida de crédito o promoción.

Es un pedido de menos costos, no de más herramientas. La digitalización y la seguridad casi no figuran. El reclamo de bajar impuestos es el primero en todos los rubros, según se desprende del informe.