Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido con una victoria merecida en el Gabino Sosa

El veterano Paulo Killer hizo la diferencia en el primer tiempo y ahora Central Córdoba va con ventaja a la revancha con Centro Español.

Es el gol de Central Córdoba con el grito de Paulo Killer, el gran referente.

Central Córdoba dio el primer paso en el Reducido de la Primera C , en busca del segundo ascenso. En el Gabino Sosa venció 1 a 0 a Centro Español , gracias al gol de cabeza de su máximo referente Paulo Killer. Ahora la semana próxima jugarán la revancha en cancha de Ituzaingó y con el empate pasa el Charrúa. En caso de igualdad de puntos y goles en ambos partidos, habrá definición desde el punto penal. El ganador de la llave enfrentará al vencedor de Lugano vs. Cañuelas, que juegan el lunes.

La diferencia llegó a los 12 minutos, cuando el córner desde la izquierda de Marcos Córdoba fue impactado bárbaro por Killer , de pique al suelo. El cabezazo desarticuló al arquero que no pudo sacarla y fue el 1 a 0.

Fue la primera acción local ante un rival que tuvo una chance antes, que La Sala no pudo definir de frente a Giroldi.

La temprana ventaja le dio tranquilidad al equipo de Sialle, que prácticamente no sufrió en el arco de Matías Giroldi desde entonces y estuvo más cerca de aumentar el marcador. Tuvo algunas situaciones, como una doble tapada del arquero de Central Español en el primer tiempo a Córdoba y a Diego Diego Barrionuevo, o el disparo de Francisco Duré en el complemento. También hubo un cabezazo a las manos del arquero de Joaquín Messi, luego de que se la cedió Barrionuevo.

Paulo Killer lo grita con todo. El máximo referente de Central Córdoba abrió el camino ante Centro Español.

En el medio, una corrida de Braian Hernández pudo ser el empate visitante, pero definió muy mal cuando solo le quedaba Giroldi de obstáculo entrando por izquierda.

Sobre el final, el ingresado Franco Fernández tuvo su chance pero Forgaral evitó el segundo. Y una corrida de Avalos, en la primera que tocó en adicional. encontró el cierre providencial de Rizzo antes de enfrentar mano a mano al arquero.

Fue 1 a 0 apenas, pero ahora le pasó la obligación a Centro Español. El primer paso lo dio sin mayores problemas ante un rival que apenas inquietó a Giroldi, más allá de un último tiro libre al área charrúa, que derivó en la protesta y la amarilla al héroe de la tarde, Paulo Killer.

Las cartas están echadas para ir a buscar la clasificación a la segunda fase del Reducido a Buenos Aires.

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"Paulo Killer"



Por el gol del jugador de Central Córdoba de Rosario ante Centro Español. pic.twitter.com/7r02BSa2Ge — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 17, 2026

La síntesis de Central Córdoba y Centro Español

Central Córdoba 1: Matías Giroldi; Francisco Duré (90' Nelson Ávalos), Paulo Killer y Luca Pasinato; Marcos Córdoba (81' Emanuel Rodríguez), Nery Domínguez, Facundo Galli (81' Franco Fernández) , Joaquín Messi y Aaron Quijano; Diego Barrionuevoy Mirko Parherr (39' Stéfano Pizzio). Director técnico: Arnaldo Sialle.

Centro Español 0: Agustín Forgaral; Maximiliano Jerez, Juan Cruz Severini, Facundo Rizzo y Nicolás Giovagnoli; Arian Galarza (81' Uriel Heras), Emanuel Castañeda (66' Martín Saucedo), Lautaro Méndez (66' Adrián Arrighi) y Braian Hernández (80' Pedro Alfonso); Nahuel La Sala (66' Santino Capurro) y Tomás Rozic. Director técnico: Sergio Geldstein.

Arbitro: Guido Mascheroni.

Gol: 12' Killer (CC)

Estadio: Gabino Sosa