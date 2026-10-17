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Tres películas nuevas e imperdibles para ver en Netflix

Historias de thriller, drama y romance para disfrutar de un fin de semana lleno de estrenos

17 de octubre 2026 · 07:05hs
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Darín y Peretti protagonizan una de las películas más esperadas en Netflix

Darín y Peretti protagonizan una de las películas más esperadas en Netflix

Llega el fin de semana: el momento de ponerse al día con las novedades que Netflix sumó a su catálogo recientemente. Afortunadamente, el mes de octubre está marcado por el estreno de películas realmente imperdibles, de diferentes géneros y provenientes de distintos países.

Sin dudas, elegir qué ver en Netflix puede convertirse en una tarea complicada, y la dificultad aumenta cuando los diversos estrenos tornan imposible seguirle el hilo al streaming. Pero para resolver esa encrucijada no hace falta conocer cada uno de los estrenos, sino fundamentalmente, aquellos que este fin de semana no se va a perder nadie. Y hay tres películas que no se van a mover del ranking de lo más visto.

>>Leer más: Netflix: tres miniseries nuevas que no vas a poder dejar de ver

Tres películas imperdibles en Netflix

“Lo dejamos acá”

Después de una ansiosa espera, al fin llegó a Netflix “Lo dejamos acá”, la película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti. Bajo la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), este thriller psicológico promete romper esquemas, cuestionar la ética y analizar los límites de la psicología.

“Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.

A partir de su consulta, se desencadena toda una serie de eventos impredecibles que coquetean con las líneas entre lo personal y profesional hasta desdibujarlas. Ambos personajes tendrán que luchar contra un dilema que contrapone la razón y la emoción.

“Animales”

Con un elenco de lujo encabezado por Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, llega a Netflix "Animales", un film lleno de secretos marcado por un secuestro y luchas de poder. Está dirigida y coescrita por Affleck, y se trata de un thriller súper dramático y sombrío de esos que no dejan respirar al espectador.

La trama sigue a un candidato a alcalde y a su esposa cuando su hijo es secuestrado. Desesperados por reunir el dinero necesario para pagar el rescate, ambos deberán tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre y desenterrar secretos extremadamente delicados. Con otra familia involucrada, una enigmática ayudante y toda una carrera por delante, la pareja deberá reorganizar su matrimonio y mantenerse fuerte para ganarle a los responsables del chantaje.

>>Leer más: Netflix le dio la bienvenida a "Sinners", el filme que rompió el récord de nominaciones en los Oscar

“Con todos menos contigo”

“Con todos menos contigo”, la comedia romántica de 2023 con Sydney Sweeney y Glen Powell llegó al catálogo recientemente y ya se estuvo llevando todas las reproducciones. Will Gluck ("Amigos con beneficios", "Easy A") dirige este film lleno de encuentros, desencuentros, amores y enemistades. Bajo la premisa clásica de las rom-coms “de enemigos a amantes”, la cinta supo darle al público un romance de los que se extrañaban.

La historia comienza cuando Ben y Bea se conocen por casualidad y tienen una primera cita increíble. Pero cuando un malentendido arruina todo, ambos terminan distanciados. Algunos meses después, la dupla se reencuentra en una boda en Australia, donde la hermana de Bea se casa con una amiga cercana de Ben. Aunque no se soportan, tras la aparición de sus ex’s y las presiones de la familia de Bea, deciden fingir que son pareja.

Entre celos, situaciones incómodas, discusiones y mucha química, Ben y Bea empiezan a darse cuenta de que lo que sintieron esa primera vez el uno por el otro no desapareció del todo.

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