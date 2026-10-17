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Central: quiénes fueron los elegidos por Almirón para suplir las bajas en el medio

Frente a las ausencias de Ibarra y Navarro, el DT canalla se la juega por un equipo ofensivo. Ingresan Alan Rodríguez y Giovanni Cantizano

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

17 de octubre 2026 · 19:15hs
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Almirón sufrió dos bajas importantes en el anillo central

Celina Muti Lovera / La Capital

Almirón sufrió dos bajas importantes en el anillo central, las de Franco Ibarra y Federico Nabarro.
Giovanni Cantizano intentará meterle toda la pimienta posible al ataque de Central.

Virginia Benedetto / La Capital

Giovanni Cantizano intentará meterle toda la pimienta posible al ataque de Central.

El momento futbolístico de Central no se condice con el ánimo que provocó la noticia de las bajas de un par de jugadores importantes. Al entrenador Jorge Almirón no le quedó otra que buscar alternativas y en la previa del choque ante Atlético Tucumán dio a conocer los once.

No es poco lo que el técnico canalla tiene que tocar, pero son los únicos puestos en los que meterá mano. Por eso serán dos las variantes respecto al equipo que viene de golear a Independiente Rivadavia.

Los que se meten entre los once son el juvenil Giovanni Cantizano y el uruguayo Alan Rodríguez. Eran los nombres que se manejaban en la previa y los que finalmente tendrán su chace.

Giovanni Cantizano intentará meterle toda la pimienta posible al ataque de Central.

Giovanni Cantizano intentará meterle toda la pimienta posible al ataque de Central.

A priori, el Canalla vuelve a cambiar el esquema. El ingreso de Cantizano sería para que vaya como extremo por derecha, el puesto en el que entró en el últimos encuentro.

>>Leer más: Central ya llegó a Tucumán y su arribo fue con una flor de esperanza

Mientras, Alan Rodríguez vuelve después de tres partidos (el último lo jugó ante Argentinos Juniors), por una lesión muscular. Será el coequiper de Vicente Pizarro en la mitad de la cancha.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla iniciará el partido ante el Decano con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez y Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copeti.

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