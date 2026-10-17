Leones FC lo ganaba pero a Mercedes le dieron dos penales polémicos y lo ganó en el adicional

Leones FC empezó ganando, pero al inicio del complemento y al final, por un supuesto agarrón y un empujón, a través de dos penales Mercedeslo revirtió en la ida del Reducido

Los brazos abiertos de Gustavo Britos, que aprovechó las dudas del arquero de Mercedes para poner el 1 a 0 de Leones FC. Después, los penales y la derrota.

Leones FC perdió en forma agónica 2 a 1 en la visita a Mercedes , en el inicio del Reducido de la Primera C por el segundo ascenso. Lo empezó ganando el equipo de los Messi, pero dos penales discutibles revirtieron la historia, al inicio y al final del complemento. La semana próxima se verán las caras en Rosario y en caso de una victoria del representante de la Rosarina por un gol de diferencia, habrá penales. El ganador enfrentará a Sportivo Barracas o Sacachispas, que se miden el lunes.

El equipo de la familia Messi empezó ganando en el primer tiempo, pero en el complemento se lo empataron rápido en un discutible penal. Y al final vio la segunda amarilla y la roja el volante central de Leones FC, Marcos Benítez, que se perderá la revancha, con el agregado en la última de un nuevo penal por un supuesto empujón, que le dio la victoria a Mercedes.

Leones FC terminó el partido lleno de amarillas y protestándole al árbitro Gonzalo Correa y la rápida reacción del cuerpo técnico evitó males mayores. Ahora, a dar vuelta la historia en el complejo Jorge Griffa.

El partido fue de mucha pierna y pocas ideas y Mercedes apenas pudo arrimar a los dominios de Lucas Alegre. Cuando lo logró y Sánchez Olmos pudo quedar delante para convertir, no dominó bien el centro desde la izquierda y quedó en las manos del uno visitante.

Leones consiguió la ventaja aprovechando un error del arquero local, cuando salió del área para frenar el avance de Cristian Bonesso por derecha, pero dudó, el delantero se la llevó y dio el pase atrás para el ingreso de Gustavo Britos, que de frente al arco y sin arquero la mandó a la red. Iban 34'.

"Gustavo Britos"



Por el gol del jugador de Leones ante Mercedes. pic.twitter.com/thIItqwrFO — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 17, 2026

Enseguida, el desconcierto local casi deriva en el segundo, en un tiro libre de Juan Vieyra que sacó el uno local al córner y en un remolino en el área que Leones no pudo llevar a la red.

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Unos instantes después, una jugada frente al banco de suplentes rosarino terminó en roja al arquero suplente Daniele por empujar a Maxi Pighin. El partido se picó después de eso y en una contra de Leones el 10 local Leandro Amadro lo empujó a Cristian Bonesso y bien pudo ser roja. El juez optó por la amarilla.

En el inicio del complemento, un centro desde la derecha llegó al punto del penal, Patricio Acevedo lo tenía tomado a Arturo Mendoza, que cayó como fulminado. El juez no dudó y cobró penal. Lo pateó Leandro Amado, a la derecha de Alegre que fue para el otro lado. Y a los 2' del complemento Mercedes igualó el partido.

"Leandro Amado"



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Desde ahí llegaron varios minutos de dudas para Leones, hasta que empezó a recomponer la postura y el partido se hizo de ida y vuelta. En un campo muy malo, no hubo llegadas claras pero la pelota merodeó las áreas.

Sobre el final, Marcos Benítez cometió un exceso en mitad de cancha que mereció la amarilla, fue la segunda y lo echaron.

Y ya en adicional, llegó un pelotazo casi de mitad de cancha de Pineda, alto, que iba llegando tranquilamente a las manos de Alegre, pero Nicolás GIménez le dio un toque apenas a Vera Borda, que cayó al piso y de nuevo el juez dio penal. El propio jugador puso el 2 a 1 en la última, al mismo lugar que lo había pateado Amado.

"Juan Cruz Vera Borda"



Por el gol de penal en la última jugada del partido para darle la victoria a Mercedes sobre Leones FC. pic.twitter.com/NrfLOdK4KT — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 17, 2026

La síntesis de Mercedes y Leones FC

Mercedes 1: Kevin Semeniuk; Máximo Chan (23' Thomas Bentancor), Hernán Pineda, Martín Zuccaro y Rodrigo Torres; Tomás Chaparro, Maximiliano Pighín, Leandro Amado (74' Dante Díaz) y Franco Ortigosa (ET Juan Cruz Vera Borda); Lisandro Sánchez Olmos (80' Gonzalo Cañete) y Arturo Mendoza (74' Francisco Ruiz). Director técnico, Oscar Mena.

Leones FC 1: Lucas Alegre; Lucas Zapata, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Patricio Acevedo (90' Valentino Stizza), Marcos Benítez, Franco Tanneur (79' Alejo Fernández) y Juan Vieyra (79' Galo Bernardini); Cristan Bonesso (90' Kevin Collera) y Gustavo Britos (73' Gonzalo González). Director técnico: Alejandro Ojeda.

Arbitro: Gonzalo Correa.

Goles: 34' Britos (L); 47' Amado (M) de penal y 51' Vera Borda (M)

Expulsados: 38' Ezequiel Daniele (arquero suplente Leones) y 88' Benítez (L)

Estadio: Municipal de Mercedes.