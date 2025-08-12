El tesoro oculto de Mario Piazza: un archivo audiovisual de medio siglo busca salvarse del olvido

La muerte del cineasta dejó huérfano un vasto archivo de filmaciones, correspondencias y material gráfico que buscan digitalizarlo para su preservación

Mario Piazza , además de ser uno de los realizadores audiovisuales más importantes de la ciudad, fue un apasionado archivista. En su departamento conservó y custodió casi cincuenta años de cultura rosarina . Filmaciones inéditas, correspondencia con distintos personajes históricos del cine santafesino y diversos materiales gráficos formaron parte de su biblioteca. Con su muerte, el 23 de mayo de 2024 , el archivo quedó huérfano. Sin embargo, un grupo de colegas de Mario junto a su hija, María Piazza, buscan preservar y digitalizar aquella colección histórica.

La documentalista María Langhi es parte del grupo que, desde hace un año, trabaja para preservar el archivo de Piazza. "Cuando se murió Mario íbamos a ayudar a la hija a sacar las cosas del departamento. Pero nos encontramos con todo eso y dijimos « No podemos tirar todo esto ». Además de sus obras, él era archivista. Ahí están los últimos cincuenta años de la cultura rosarina ", sostuvo Langui en diálogo con La Capital.

"Encontramos material fílmico, pero no sólo sus películas. Hay un montón de rollos, de súper 8 y de 16mm, que Piazza filmó y no terminaron en una película. Por ejemplo, está el registro de la primera vez que Juan Carlos Baglietto tocó en Obras en el año 1982. También hay filmaciones de cuando Fito Páez todavía no era Fito Páez. Hay un montón de cosas que Mario filmó y que tenía guardadas en su departamento", contó la documentalista. Y agregó: "Él guardaba todo. Y en todos esos rollos de súper 8 ves cosas que ya no existen. El bar El Cairo como antes, el Savoy cuando era el Savoy".

Además, Langhi aseguró que hay "muchísimo material gráfico" vinculadas a la cultura local —folletos, revistas, pósters— y correspondencia de Piazza con personajes emblemáticos del cine santafesino como Fernando Birri .

Sin embargo, el mayor obstáculo con el que se encuentra este equipo conformado "por amor a Piazza" es el de encontrar fondos para llevar adelante esta tarea. Crear y conservar un archivo necesita de profesionales capacitados para hacerlo, herramientas de digitalización y un espacio donde guardar todo el material que es particularmente delicado al paso del tiempo.

"La hija de Mario está súper comprometida con la tarea. Ella nos presta el departamento y nosotros nos hacemos cargo de los impuestos, mientras realizamos el inventario y esperamos que aparezcan los fondos para digitalizar", contó Langhi.

NAH_8513

Un archivo para los rosarinos

"Nuestra idea es digitalizar todo, hacerlo público y que cualquiera pueda acceder. Es un laburo muy costoso, muy trabajoso y lo estamos haciendo todo a pulmón. Hace un año empezamos. Nos hicimos asesorar con la gente de la facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Aprendimos cómo hacer un inventario de todos los materiales. Pero después vienen una serie de procesos que lo tienen que hacer gente experimentada, archivistas", contó la documentalista.

Langhi remarca la urgencia de rescatar del deterioro y el olvido todos esos materiales. Además de la importancia de contar con la participación de profesionales para conservar el archivo, la documentalista sostiene la necesidad de encontrar un espacio para guardar todo lo que actualmente se encuentra en el departamento de Piazza.

ESTUDIO_GENERAL_01 (2)

"Hay que digitalizar todo para poder preservarlo en un formato que no se desgaste con el tiempo y después tratar que lo físico conserve el orden del archivo inicial. Tenemos fotos en 360º del estudio y la idea es que todo eso esté colgado en internet y cada uno pueda consultarlo. Y, por otro lado, que lo físico quede en un lugar tal cual lo dejó Mario y se pueda visitar", contó Langhi.

Según contó Langui, productora del documental ¿Dónde está Nora Lagos?, si no se conserva el archivo de Piazza corre riesgo de perderse. Porque, entre otras cosas, a medida que va pasando el tiempo todo lo que es fílmico se arruina y ya no se recupera: "Tienen que estar en un lugar con poca humedad y poca luz. Nosotros no tenemos una cinemateca y guardar todo eso se lo debemos a Piazza. Necesitamos un lugar cedido por la universidad, la provincia o la Municipalidad donde podamos depositar todo".

ESTE_M02 (1)

Lo cierto es que gran parte del trabajo está hecho. El equipo realizó un mapa del estudio de Piazza y saben qué hay en cada lugar. "Eso es lo primero que te dicen los archivistas: hay inventariar y después conservar la idea del que hizo el archivo. Hay una lógica del orden, por lo que no hay que desarmar la concepción archivística de Mario", especificó la cineasta.

"Él nos enseñó lo valioso que es conservar un material. Nos marcó a todos en la cuestión de preservar, recuperar los materiales, y él lo hacía con la cabeza de archivista. Todo lo que él juntó pertenece a la sociedad rosarina", concluyó.

_DSC2371 Hay equipo: cineastas y colaboradores de Piazza buscan rescatar su gran archivo

>> Leer más: El cine, como un juego

Quién fue Mario Piazza

Piazza nació en Nueva York el 23 de septiembre de 1956 y se radicó en Rosario con su familia cuando tenía 10 meses de vida. "La historia contada de forma graciosa es que mis padres se casaron de apuro, pero el apuro no era que mi madre estaba embarazada sino que a mi padre le salió una oportunidad de ir a trabajar a un hospital de EEUU. Vivieron dos años en Nueva York, justo para encargarme y parirme allá. Volví con 10 meses. Mi hermana Silvana ya estaba encargada, nació en Rosario, ella es mixta", contó Piazza en 2017 en una nota para La Capital.

Para 1978 ya había hecho una pequeña película: "Dolor de cabeza". Luego vino "El hombre de acero" y "Sueño para un oficinista". En 1980 fue invitado por el Instituto Goethe Buenos Aires a participar en el Seminario de Cine Experimental conducido por el cineasta alemán Werner Nekes.

NAH_7448

En 1981 y 1984 asistió, invitado, a presentar programas argentinos a festivales de cine súper 8 de Montreal, Caracas, Cali, Barcelona, Lisboa, Ann Arbor y Bruselas. En este último también fue jurado.

Su película "Papá gringo" (1983) obtuvo seis principales premios en festivales internacionales de cine súper 8 y fue difundida por la cadena Antenne 2 de la TV francesa.

>> Leer más: Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Desde su fundación, en 1984, trabajó para la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario. Además fue director de los concursos municipales de cine (1987 y 1988) que auspició la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Fue presidente del Jurado del Festival Latinoamericano de Video de Rosario en sus cinco primeras ediciones, de 1993 a 1998.

"La Escuela de la Señorita Olga" (1991) fue su primer filme en 16mm. La película tuvo más de 200 proyecciones especiales, en unas 60 localidades argentinas, y obtuvo cinco premios nacionales y tres internacionales. A raíz de su participación y premiación en el Festival de La Habana, la película fue difundida en todas las universidades pedagógicas de Cuba. La edición en video vendió más de 4000 copias.

1517495_622510164495310_1330071126_n.jpg Mario Piazza en su juventud junto a la maestra Leticia Cossettini.

"Cachilo, el poeta de los muros" fue su primer trabajo en video. Piazza fue miembro fundador del espacio Mirada Documental y de la ADOC, la Asociación de Documentalistas de la Argentina. En el 2001 condujo el primer taller de producción documental para el Centro Audiovisual Rosario, del cual surgieron seis cortos documentales. El encuentro de documentalistas del 8º Festival Latinoamericano de Video de Rosario le dedicó un homenaje y una muestra retrospectiva, en septiembre de 2001.

Además fue editor del boletín electrónico "Cineastas Rosarinos", dirigido a los realizadores audiovisuales y estudiantes de cine y comunicación de la ciudad de Rosario. En octubre de 2004 fue declarado Cineasta Distinguido de la Ciudad por el Concejo Municipal de Rosario.

Murió el 23 de mayo de 2024 a los 67 años, dejando un legado cultural importantísimo en la ciudad y un archivo que resulta una auténtica joya histórica local.