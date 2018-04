favrika.jpg

Tras contar que La Favrika comenzó a funcionar en 2001 -él junto a su socio Marcelo se hicieron cargo en 2009-, uno de los titulares del restobar comentó que los viernes y sábados presenta espectáculos musicales y que viene mucha gente. "Siempre se llena los fines de semana y durante la semana se trabaja bien. Muchísima gente del ambiente de la música quiere tocar aquí. Pero no podemos trabajar y que nos vaya bien para terminar pagando impuestos y servicios solamente. Tenemos 15 empleados en la actualidad y estamos muy preocupados".

Dipietro dijo no entender "cómo no existen tarifas para comercios. Y eso que tengo muy en cuenta que la tarifa es altísima, exorbitante, para un usuario domiciliario común. Hay responsabilidades tanto del gobierno nacional como del provincial".

Preocupado y angustiado por la situación, el dueño de La Favrika dijo que "uno apostó a un negocio para algo. Me parece que es hora de, entre todos, hacer algo para frenar esto. Este gobierno no va a cambiar de política. Así, a la corta o a la larga vamos a tener que cerrar. No es nuestra intención, pero tampoco dan muchas alternativas".