El conflicto en el puerto cumplió cuarenta días y la tensión entre las partes no cede

El gerente de Terminal Puerto Rosario, Leonardo Feltrinelli, denunció que un grupo de trabajadores que fueron despedidos "no permite el ingreso libre y hay temor en el personal"

Continúa la protesta de los despedidos y el puerto no recuperó la actividad

La empresa se negó a reincorporar a esas cinco personas con el argumento de que habían protagonizado hechos de violencia por los cuales fueron denunciadas penalmente. Pero ese acuerdo, que fue rubricado por la ministra de Trabajo Kelly Olmos, fue rechazado de plano por un sector del Supa, crítico de la actual conducción del gremio, que reclama que todos los trabajadores deben quedar dentro de la empresa “sí o sí”. Y desde entonces mantienen piquetes en los ingresos al puerto.

El gerente general de TPR, Leonardo Feltrinelli, afirmó este lunes: "Sigue el conflicto porque no se deja ingresar al puerto libremente y hay temor entre el personal”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el directivo afirmó que en el puerto “continúan las amenazas y hay un gran temor no sólo del personal sindicalizado sino también del resto de los empleados no sindicalizado. En estos momentos, los grupos apostados en los ingresos al puerto continúan decidiendo quién entra y quién no a la terminal. Eso es algo inaceptable desde todo punto de vista”.

“Por ejemplo, permiten que entre el personal administrativo, pero no el del sector de operaciones. O que ingrese tal empleado, pero que no entre la gente de mantenimiento. No se puede ingresar con vehículos propios, sólo caminando. Realmente, es una situación muy extraña”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el pronunciamiento del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que intimó esta sábado a TPR a solucionar el conflicto y que retome las tratativas, el directivo de la empresa respondió: “Estamos de acuerdo en reiniciar las tareas lo más rápido posible, pero queremos que se respeten los lineamientos acordados en el Ministerio de Trabajo de Nación y firmados por la ministra, que consideran que estas cinco personas no pueden volver al puerto”.

“El Enapro hace un uso político de la comunicación, sabiendo que en este momento, aún contando con la presencia de personal policial y de Prefectura, los estibadores y estibadoras no se están presentando a trabajar habida cuenta del temor que hay a la represalias y las amenazas continúas de este pequeño grupo y algunos activistas de partidos de izquierda”, subrayó.