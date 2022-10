Llega al Hospital Centenario la droga para tratar a una mujer con cáncer

“Nos habían dicho que llamemos recién el martes que viene, después del feriado, pero mi hermana no puede esperar más”, remarcó Cecilia.

Si bien la situación de la paciente es sumamente delicada y la droga no permitirá la cura, tal como lo relató su hermana, la indicación médica existe y “sin dudas, si se la dieron los médicos, tiene un sentido”.

Además, destacó, “el hecho de que ella sabe que la terapia está interrumpida la destroza anímicamente”.

Cecilia mencionó que su hermana está viviendo con ella y tiene un hijo pequeño “que es testigo día a día de todas estas situaciones”.

La Capital se comunicó con la dirección del Centenario para conocer los motivos de la demora. Fabio Ghezzi, vicedirector del hospital, quien ya había tomado contacto con Cecilia, dijo que este miércoles “llegará la droga (denominada docetaxel) desde Buenos Aires y la paciente será citada para continuar con la terapia oncológica”.

Según explicó el funcionario, había un retraso en la entrega de esta droga en particular, que suministra habitualmente el Banco de Drogas Oncológicas del Ministerio de Salud de Santa Fe, y el propio hospital “ya había iniciado una gestión para comprarla en forma directa al laboratorio, algo que solemos hacer cuando por algún motivo hay algún retraso”.

“En este caso, lamentablemente el laboratorio también la tenía en falta, pero recién hablamos y el miércoles va a estar en Rosario”, puntualizó.

Cecilia mencionó que decidió hacer público el reclamo por su hermana, "pero también para que no le pase a nadie más, creo que estas cosas se pueden prever”.

La mujer aseguró que el equipo de profesionales del Hospital Centenario “es de primera, los médicos, los enfermeros, todos en el centro de día donde se atiende mi hermana son impecables y se han preocupado porque la medicación no llegaba, pero la demora fue demasiado larga” admitió y agregó: “Es muy fea la espera, es terrible para alguien que está pasando por esto no saber cuándo continúa su tratamiento, aun cuando sus chances de mejoría sean escasas, yo no quiero que le pase a nadie más”.

Ghezzi dijo que según los registros del hospital se trata de un caso puntual, que no tienen conocimiento de que haya demoras extensas, "aunque a veces sucede que hay drogas que quedan en falta por diversos motivos".

“Siempre que sabemos que un fármaco, el que sea, no está en stock por alguna razón, nosotros nos anticipamos y lo gestionamos directamente desde el hospital; estamos siempre atentos para que a nadie se le interrumpa su rutina”, dijo.

“La droguería se comprometió a enviar la droga este miércoles y la familia ya fue informada”, señaló el funcionario.