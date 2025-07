La conmovedora llamada de Guido Kaczka a su madre en vivo: "Estoy llorando"

La historia de Milagros

El estudio de "Buenas noches familia" abrió sus puertas a Milagros, una niña de 12 años que con una pierna amputada y una pasión inquebrantable por el patinaje artístico, se presentó en el programa con un objetivo claro: lograr recaudar fondos para competir internacionalmente.

“Estoy en primero de secundaria. Entreno tres veces por semana. Empecé a los cinco”, le contó a Guido Kaczka.

Sus padres adoptivos compartieron los sacrificios que implica acompañarla en este camino: “Viaja tres veces por semana a Mercedes, son 60 kilómetros por tramo. Lunes, miércoles y viernes sale a las 6 de la tarde y regresa a las 10 de la noche. Y al otro día se levanta a las 6 para ir a la escuela”.

El sueño de Milagros es viajar a Chile y Uruguay para representar al país en competencias de patinaje. Su historia despertó la solidaridad y empatía de la audiencia y se lograron recaudar más de 75 millones de pesos en pocas horas.

El emotivo intercambio de Guido Kaczka y su madre

Durante la visita de Milagros, Guido Kaczka protagonizó un momento emotivo con su madre. Mientras conversaba con la niña y sus padres, recordó con humor una frase recurrente de su Susana: “Mi mamá todavía me dice: ‘Ay, Guido, ¿otro programa más?’”.

Consciente de que estaba imitando su tono, enseguida se corrigió entre risas: “Se va a enojar con lo que acabo de hacer. Ya sé lo que se me viene... Estoy exagerando. No habla así. Estuve mal. Tiene una tonada, sí, pero no tanto”.

Fue en ese instante cuando se le ocurrió una idea: “La llamaría por teléfono ahora, en vivo, y que atienda, porque debe estar mirando”. Guido pidió un teléfono a la producción y, sin dudarlo, marcó el número de su mamá.

“Nada más que un ‘hola’, ma. Si podés decir ‘hola’ al teléfono… La llamo y listo”, agregó. Y entre risas comentó: “A ver si está mirando, porque a veces se lo guarda más para la noche”.

Segundos después, una voz cálida se escuchó al otro lado del teléfono: “Hola, Guido”. “¿Vos estás mirando la tele?”, preguntó él. “Sí, llorando”, respondió Susana, emocionada.

Guido aprovechó para bromear: “¿Por qué lo mirás? Aparte, no me hablaba de The Balls, me habla de este. De The Balls no me decía nada. Me decía ‘muy tarde, ni lo miro’. Pero bueno…”, explicó que su mamá es fanática de los programas donde se cuentan historias de vida que tocan el corazón.

Por su parte, Susana habló con ternura sobre Milagros y su familia: “Divinos los padres, muy fuerte. Y divina la nena cómo patina. Hermosos, hermosos”.

Antes de despedirse, Guido le mandó un beso al aire. “Gracias, hijo”, le respondió Susana aún emocionada.