Qué adornos no pueden faltar en el arbolito de Navidad para tener un año próspero

Este lunes se arma el arbolito y hay cosas que no pueden faltar. Una lista de elementos necesarios para esta Navidad

Desde el muérdago hasta una bolsita de arroz: todos los adornos infaltables en el arbolito de Navidad para tener un buen año

Armar el arbolito de Navidad es una de las tradiciones más esperadas por chicos y grandes cada diciembre. Este domingo, toca desempolvar los adornos navideños y decorar la casa para generar esa atmósfera de fin de año tan esperada. Sin embargo, cada cosa tiene su significado y si se quiere tener un año en el que el amor, la prosperidad , la mejora económica y el éxito sean los protagonistas, hay elementos que no pueden faltar.

Primero, hay que empezar con los adornos clásicos . Una de las cosas que se le puede poner al arbolito es una barrita de canela con una cinta roja, para tener amor y prosperidad . Por supuesto, otro elemento infaltable es el muérdago que simboliza prosperidad, unión, felicidad y purificación en el hogar.

En cuanto a las bolitas de Navidad, las de colores simbolizan alegría, abundancia y prosperidad en los tiempos venideros . Además, representan las manzanas que se colgaban antiguamente en los árboles sagrados con el fin de que regresaran los espíritus de la naturaleza y la fecundidad de la Tierra.

También deben colocarse en el árbol campanas, las cuales se emplean para representar el mensaje de alegría que trae consigo la llegada de la Navidad y piñas debido a que representan un signo de esperanza e inmortalidad. Generalmente, son pintadas con destellos de color plateado o dorado y se colocan tanto en los árboles navideños como en las coronas de Navidad.

En cuanto a las luces, ya sean blancas o de colores, son un adorno infaltable porque simbolizan el momento en que la Virgen María dio a luz al Niño Jesús en el pesebre bajo la luz de una vela. Es por eso que, actualmente, los árboles navideños llamen la atención de las personas por sus luces brillantes.

Por supuesto, en la punta del árbol debe haber una estrella o cometa ya que es un homenaje a la famosa Estrella de Belén que, según la tradición cristiana, guió a los Reyes Magos hasta el pesebre donde nació Jesús. Este adorno representa la luz que ilumina el camino y la esperanza.

Adornos en el arbolito de Navidad no tan comunes pero infaltables

► Siete campanitas. Simbolizan la llegada de alegrías y los deseos positivos. En muchas culturas, el sonido de las campanas está relacionado con la alegría y la celebración, por lo que no pueden faltar en la decoración del árbol.

► Una bolsita de arroz. Es un símbolo de trabajo y abundancia. En muchas tradiciones, se cree que el arroz atrae la prosperidad y la fertilidad, haciendo de este adorno un talismán para garantizar un año de buenos frutos y éxitos laborales.

► Un ajo macho. El ajo es conocido como un potente protector contra las malas influencias y enfermedades. Colocar un ajo macho en el árbol es una tradición que tiene como objetivo asegurar la salud y bienestar de la familia durante el próximo año.

► Una llave. Simboliza la apertura de nuevos caminos. Se cree que este adorno es un amuleto para atraer nuevas oportunidades, ya sea en el ámbito laboral, personal o espiritual, asegurando que el próximo año esté lleno de puertas abiertas.

► Un pez. Tiene un gran simbolismo bíblico, ya que representa la abundancia y la prosperidad. En muchas culturas, el pez se asocia con el sustento y la fertilidad, por lo que no puede faltar en el árbol para asegurar que no falte el alimento y la prosperidad en el hogar.

► Un papelito con intenciones o deseos para el nuevo año. Es tradición escribir en un papelito los deseos y metas para el próximo año y colgarlos en el árbol. Este ritual simboliza la esperanza y el compromiso de hacer realidad esos sueños, además de servir como un recordatorio de los buenos propósitos.

► Dos anillos unidos. Simbolizan la unión y el amor eterno. Se cree que colgar estos anillos en el árbol de Navidad trae fuerza y estabilidad a las relaciones, tanto familiares como románticas, promoviendo la armonía y la paz.

► Siete monedas de chocolate. Las monedas de chocolate, tradicionalmente colocadas en el árbol, simbolizan la abundancia y la prosperidad económica. Comerlas a medianoche, tras la celebración de la Nochebuena, es una forma de llamar a la abundancia para el año venidero.

► Angelitos. Los angelitos en el árbol son un símbolo de protección y bendición. La tradición marca que cada angelito debe corresponderse con el número de miembros de la familia, protegiendo a cada uno de ellos durante el año y asegurando su bienestar.