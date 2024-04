El 911 recibe en Rosario entre 10 y 11 denuncias diarias que apuntan a cuidacoches

“Nosotros ni hablamos del tema del sindicato. Simplemente creemos que hay que plantarse frente a una actividad que es ilegal y que han dejado crecer. Siempre se miró para un costado, y no hubo una política clara, ni un relevamiento para establecer quiénes la practican, en qué situación están y a quién responden. Y por ende, tampoco se han planteado en forma clara opciones para aquellos que la realizan por necesidad, de buena fe, con buenos modales y sin extorsionar”, manifestó el concejal.

A su juicio, es necesario “unificar y armonizar los criterios y las propuestas vertidas en los diferentes proyectos que ya han sido presentados por concejales y organizaciones sociales sobre esta práctica, para dar una respuesta integral a una problemática que afecta a distintos sectores desde hace ya tiempo”.

El informe proporcionado por Lifschitz recoge las llamadas en que se nombra a estos trabajadores informales día por día durante los casi cinco meses medidos, qué tipo de contravención, delito, falta o conducta impropia se denunció y las comisarías involucradas en los hechos. Amenazas, extorsión, agresión física y verbal aparecen entre las más importantes, seguidas de otras como robo, robo calificado, violencia de género y hasta disparos. En total, 1.510 en 145 días.

En cuanto a las seccionales con jurisdicción en los lugares, las encabezan las que tienen influencia en el centro de la ciudad, aunque también deben intervenir las que están cercanas a (o les incumben) los estadios más grandes de fútbol, la zona de la Terminal de Ómnibus y Pichincha, barrio Hospitales y Centro de Justicia Penal, Tribunales, Rambla Catalunya, Puerto Norte, costa central, parques Nacional a la Bandera, España, Independencia, de las Colectividades, Sunchales y Urquiza, algunos centros comerciales a cielo abierto y otras zonas donde se concentra gente para distintos eventos.

Reclamos al municipio

“Desde enero de 2023 hasta la fecha hubo un total de 730 reclamos al 147 (línea gratuita de atención al ciudadano), que es el número de la secretaría de Control y Convivencia. En 524 casos se labraron actas por infracción al artículo 300 del Código de Convivencia, que habla de la persona que a través de actos determinados obstruya o altere la fluidez o la seguridad del tránsito, la mayoría son por violar ese artículo -en algunos casos son por lavar el vehículo en la vía pública-, pero en ambos casos son conductas que tienen una sanción pecuniaria, una multa”, reveló Herrera desde esa dependencia.

Consultado sobre los ataques que derivaron en detenciones de cuidacoches, el funcionario reportó que “en los nueve casos en los que se pudo comprobar la extorsión fueron porque el vecino la denunció, se pudo comprobar, y ahí intervino la policía porque cuando hay un hecho de extorsión o agresión la gente llama bastante al 911”.

De oficio

Sin embargo, fuentes de la misma secretaría abundaron a este diario que “desde el 10 de diciembre hasta la fecha se hicieron 2.150 intervenciones, la mayoría de las cuales fueron de oficio, sin denuncia previa”. De ese total, 96 fueron resueltas positivamente, aseguran. Es decir, agentes municipales disuadieron el accionar del cuidacoche y se le secuestraron elementos y materiales tras comprobar algún tipo de acción indebida. Del un total de 193 reclamos, en 89 casos no se constató la presencia del cuidacoche al momento de la inspección”.

“Los agentes recorren especialmente algunas zonas como el centro, el Paseo del Siglo, las calles España y Presidente Roca a esa altura, la costanera, los parques, la zona del Hospital Centenario, que es muy conflictiva, los hospitales y a la noche la zona de Pichincha, donde si constatan que los cuidacoches tienen baldes o sillas para marcar lugares de estacionamiento, elementos de lavado irregular de autos en la calle u otros objetos como colchones secuestran esos elementos”, describió el portavoz.

Con respecto a las denuncias de los vecinos y automovilistas, el portavoz municipal reportó que “la principal causa de reclamos, y que en muchos casos se pueden verificar, es el uso indebido del espacio público con la colocación de elementos que se utilizan para realizar la reserva de calzada y el lavado informal de vehículos; el cobro de tarifa fija, violencia verbal y física, así como en algunas ocasiones se ha observado la falta contra las buenas costumbres, producto de gritos y consumo de alcohol en la vía pública”.

Los que lo viven

En cuanto a los automovilistas, en general tienen predisposición a ofrecer sus testimonios, pero son reacios a identificarse. Algunos porque dejan sus autos en determinados lugares de manera habitual, otros porque pueden ser reconocidos por los cuidacoches o apuntados por terceros, todos por miedo.

Un profesional que suele ir a los estadios de fútbol por cuestiones laborales sabe bastante de lo que pasa en las canchas, donde en general el negocio lo manejan las barrabravas, y quienes realizan su labor ahí pertenecen en general a esas asociaciones ilícitas. Estacionar cerca de la cancha de Central, cuenta, puede costar entre mil y 2 mil pesos, y si se trata de un clásico y de un partido de mayor jerarquía llegan a pedir entre 3 mil y 5 mil. “Cuando salís, generalmente no hay nadie, pero eso pasa en todas partes, salvo en calles de bares y restaurantes, donde la gente se puede ausentar una hora y cuando vuelve el cuidacoches todavía está en el lugar. En los estadios, "los muchachos piden amablemente, pero de manera convincente. La gente que no está dispuesta a poner el dinero que piden no discute, agarra el auto y se va”, observa.

El concejal Federico Lifschitz recibió varias denuncias respecto del último partido disputado por Rosario central, donde los asistentes revelaron que les pedían entre 2.500 y 3.500 pesos por cuidarles los autos. Y un trapito le reveló a uno que a mitad del partido pasaban de la barrabrava a cobrar su parte.

Una situación similar se suele dar en los salones de eventos, sobre todo de Pichincha y de la Costanera. Los cuidacoches no saben cuándo va a salir el cliente y no están dispuestos a esperarlo. Le cobran por adelantado y la tarifa no baja nunca de los mil pesos, algunos testimonios recogidos por La Capital dan cuenta de hasta 2 mil, de acuerdo al tipo de evento.

Los grandes acontecimientos siempre son buenos para agrandar la recaudación. En el recital de Emilia Mernes, realizado el 12 de abril en la ex Rural, la tarifa para estacionar en la cercanía fue de 5 mil pesos. Y el primer fin de semana de febrero, cuando Rosario fue sede de la Copa Davis, en las inmediaciones del Jockey Club se cobraba 3 mil.

Un vecino de la zona de la costa central ofrece información de solo ver el movimiento en la calle. “En esta zona es muy irregular, aparecen y desaparecen, muchos no se bancan la noche cuando se hace muy tarde en el Viejo Balcón, porque los clientes son menos y porque muchos de los autos que quedan en la calle son de los vecinos, que se resisten a pagar”, cuenta. Y aclara: “Distinto es los fines de semana, ahí sí están firmes por la cantidad de gente que viene al parque y a la zona de Río Mío”. Todo esto, en realidad, es costumbre en verano o cuando en las noches el clima es más amable. Después, si están , es con menos frecuencia.

Al vecino le consta que en zonas de boliches como Forest y en Pichincha piden directamente mil pesos. Algunos de esos trapitos le responden a la barrabrava de Central. “Igualmente, en ninguno de esos lugares podés dejar menos de 500 pesos, aunque con las mujeres conductoras suelen ser más compasivos”, reconoce. Y recuerda que a fin de año pasado le dijo a uno que le “adelantaba” 300 pesos, y que el muchacho le respondió: “Le faltan 700, jefe”.

Cochabamba entre Corrientes y Entre Ríos, mediodía de un día cualquiera. Mariela S. consiguió lugar después de dar varias vueltas, llegaba tarde a una reunión que tenía Pellegrini entre Corrientes y Paraguay. Estacionó y el cuidador le quería cobrar una suma fija por adelantado. Ella le dijo que le abonaría, pero a su regreso. El hombre la insultó y la amenazó conque cuando volviera iba a ver con qué se encontraba. Se subió al auto y buscar otro lugar. Lo halló en Corrientes entre Pellegrini y Montevideo. Por supuesto, llegó tarde a su reunión.

Hace dos semanas, un grupo de amigas se juntó en un bar de Echesortu. Estacionaron por Mendoza entre avenida Francia y Vera Mujica. No había nadie a la vista. Pero cuando salieron, les apareció uno que, calculan, estaría cuidando en otra zona pero aprovechó para hacerse de unos pesos más. Les salió barato: 100 pesos, aunque les quedó la idea de que se muchacho no estaba cuidando ni ahí ni en ninguna parte.

Estas situaciones suelen darse, sobre todo en la zona céntrica los fines de semana, cuando se corta el estacionamiento medido y dejan de tener vigencia los carriles exclusivos. La gente estacionas sus autos sin que haya nadie cuidando, y cuando vuelve, están. O aparecen de la nada, como si estuvieran cubriendo un espacio tan amplio que no les da para cuidar, pero sí para cobrar.

Un caso extraordinario se dio el 26 de octubre de 2022 en el partido entre Talleres de Córdoba y Banfield por la Copa Argentina. Ese día, los hinchas del equipo mediterráneo llegaron y se ubicaron, guiados por los trapitos, en el parque ubicado en el costado norte del cementerio El Salvador, por avenida Pellegrini. Casi 500 vehículos se ubicaron en ese enorme espacio, y abonaron hasta mil pesos cada uno para que les cuidaran supuestamente los autos. Cuando volvieron a buscarlos, no solo no había más nadie cuidando, sino que se encontraron con 480 actas de infracción por estacionar en un lugar indebido y siete autos remitidos al corralón. La noticia recorrió todo el país.

operativo cuidacoche.jpg La actividad de los trapitos ha generado distintos operativos de control.

Hay una generación de cuidacoches más viejos, que tienen sus paradas ya fijas, son respetuosos y los respetan, tienen buena relación con los vecinos. Esas personas, que hoy cargan con de 60 años, tuvieron que volcarse a la actividad porque ya no tenían más cabida dentro del mercado laboral. Y no son las que causas problemas. Pero hay una nueva camada de gente joven y de mediana edad, mucha con problemas de adicciones y vinculada a organizaciones irregulares o ilegales, que resulta conflictiva. Un tema más que complicado, donde se mezclan la falta de trabajo, la crisis social y económica que viven el país y la ciudad, la población cada vez más numerosa en situación de calle, la necesidad de buscar un sustento, pero también atravesado por la falopa, el delito, el narcomenudeo, las organizaciones criminales y las mafias.

Algunos casos que fueron noticia

La problemática de los cuidacoches en Rosario comenzó a tener gran repercusión pública apenas comenzado este siglo, pero se identificó a partir de 2010. La Capital dio cuenta de distintos episodios entre 2011 y 2019. Después, el tema de interés para toda la población fue la pandemia, y sin autos en circulación tampoco había quien los cuidara, y menos conflictos.

Pero inmediatamente volvieron las noticias:

• El 16 de febrero de 2021 dos hombre dedicados a la actividad fueron detenidos acusados de amenazar a los automovilistas que intentaban en la zona cercana al bar VIP. Lo llamativo es que se resistieron a la policía a los puñetes y escupitajos. Los interceptaron inmediaciones de 1º de Mayo y Rioja y los acusaron de exigir dinero mediante amenazas violentas para estacionar en la zona del Monumento.

• El 8 de septiembre del año pasado un violento cuidacoches fue detenido n la zona de Córdoba y Buenos Aires, luego de que discutiera con un motociclista y agrediera físicamente a personal municipal y a la policía.

• Algo similar ocurrió el 4 de noviembre, cuando se produjo una nueva detención por amenazas a una inspectora de la Municipalidad en inmediaciones de la Fiesta de Colectividades.

• Y este miércoles 18 de abril un cuidacoches fue detenido en el macrocentro luego de amenazar y agredir a agentes municipales. Ocurrió en Presidente Roca al 1700. Agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad participaron del operativo junto a efectivos de la Policía.

• Hechos de extrema violencia aún se recuerdan, como el asesinato de Paulo Eliel Sánchez, un cuidacoches que vivía en situación de calle y el de 6 octubre de 2022 fue herido con un cuchillo en la plaza Alberdi, frente a la parroquia del Sagrado Corazón. En ese lugar convivía con otras personas sin hogar entre las que fue detenido un hombre al que le dicen “Cachamay”, quien quedó en prisión.

• El 28 de enero 2024 perdió la vida Eduardo Manuel Argüello, de 33 años, quien se había peleado con otro cuidacoches el 10 de octubre del año anterior y había recibido un fuerte golpe con una botella de vidrio en la cabeza. Argüello se había peleado con otro cuidacoches el pasado 10 de octubre en la esquina de 27 de Febrero y Ovidio Lagos, en la esquina del Estadio Municipal Jorge Newbery.