Las escuelas de la provincia están comenzando a recibir los nuevos libros destinados a las Tertulias Literarias, una práctica del Ministerio de Educación santafesino que busca fomentar la lectura en las escuelas. A los 300 mil ejemplares que ya se distribuyeron entre los años 2017 y 2018, la cartera educativa sumará otros 300 mil este año, por lo que en total serán 600 mil los ejemplares repartidos.

A los 11 libros clásicos de la literatura universal y latinoamericana ya publicados, este año se suman otros cuatro títulos: "Tom Sawyer", del autor estadounidense Mark Twain; "La casa de Bernarda Alba", una obra de teatro de García Lorca; "La metamorfosis" de Franz Kafka; y una selección de cuentos de Edgar Allan Poe.

La ministra de Educación, Claudia Balagué, destacó que "estos libros se entregan a cada estudiante y ellos los pueden llevar a su hogar, pero no todo termina en la distribución, sino que también formamos a los docentes para aplicar esta metodología de Tertulias Literarias, que incentiva la lectura y genera una serie de actividades que permiten que todos lean y opinen".

La titular de la cartera educativa expresó que "el libro resulta uno de los principales elegidos a la hora de pensar qué más podemos llevar a manos de nuestros estudiantes". Y, en ese sentido, aseguró que "nos abre al mundo, nos acerca a saber, comprender, disfrutar, imaginar, compartir, viajar al interior de cada uno. Reúne a la familia, invita a tomar la iniciativa, a construir nuevos relatos", aseguró.

Las Tertulias Literarias son un espacio que cuenta con un docente moderador, formado para hacer que los chicos lean los clásicos universales (adecuados a su nivel educativo), que luego seleccionen párrafos que les hayan llamado la atención, los compartan con la clase y reflexionen sobre algún tema de su cotidianidad, problemáticas y sentimientos que les haya inspirado el libro.

El primero

Mediante una encuesta realizada entre 1253 estudiantes, la cartera educativa evaluó el impacto del espacio de Tertulias Literarias. Una de las respuestas surgidas de ese sondeo es que un 7,8 por ciento de los escolares dice que el de Tertulias es el primer libro que tienen en sus casas, ya que el ejemplar que reciben en la escuela a través de esta práctica pedagógica pertenece al niño y este se lo puede llevar a su hogar.

En esos hogares el capital cultural se vio incrementado gracias a este aporte literario. Lo mismo sucede para aquellos que contestaron que en sus casas hay "pocos libros" (18 por ciento) o "algunos libros" (31 por ciento).

Alicia Bal, docente de primer grado de la Escuela Nº 1.257, del barrio Las Flores, indicó la importancia de esta acción. "Es una escuela de una zona desfavorecida; ellos iban y venían con su libro en la mochila. Chicos que no tenían un libro propio por falta de recursos y que accedieron a su primer libro; fue fantástico", sostuvo.

De hecho, cuando se les consultó a los estudiantes con quién leyeron los libros, un 63,7 por ciento respondió que lo hizo "con un familiar" (mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos), además de su "docente" y "compañeros". Incluso, entre los comentarios libres que permitía la encuesta anónima, uno de ellos contó: "Cuando estaba en mi casa, leí el libro junto con mi mascota".

A la hora de la participación en el espacio de Tertulia Literaria, un 93 por ciento de los encuestados refirió que pudo "contar sus opiniones" sobre el libro; y un 68 por ciento consignó que se sintió "escuchado" por sus compañeros.

Rodrigo Chechi, de 16 años y alumno de la Secundaria Orientada Nº 368 de la localidad de San Eduardo, indicó: "Lo que me gustó de las Tertulias es la lectura con los chicos, leer entre todos es más entretenido, charlarlo e interpretarlo en conjunto hace que no sea aburrido leer". En su opinión, "hay chicos que son muy tímidos en clase y aquí hablaban, se animan más, eso me permitió conocer la opinión de los otros".





Autores consagrados

Las ediciones anteriores de Redes de Tinta incluyeron "Un cuarto propio", de Virginia Woolf; "Aguafuertes y cuentos", de Roberto Arlt; "El avaro", de Moliere; "Frankenstein", de Mary Shelley; "El árbol florido", que incluye 50 poemas clásicos de autores latinoamericanos y españoles. También "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll; "Cuentos de la selva", de Horacio Quiroga; "Cuento de Navidad", de Charles Dickens; "Fábulas de Esopo"; "Antígona", de Sófocles; y "Sueño de una noche de verano", de William Shakespeare.