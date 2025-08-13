La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Los transportistas del sector suspenden el servicio en el marco del plan de ajuste del gobierno nacional. Se viene una vigilia de antorchas y movilización al Congreso

Matías Petisce

Por Matías Petisce

13 de agosto 2025 · 17:09hs
Los transportistas de personas con discapacidad alertan por la falta de gasoil.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los transportistas de personas con discapacidad alertan por la falta de gasoil.

"Es muy triste mirar a los ojos a un niño o niña y decirle que no podés llevar más", lamentó el titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes), Pablo Bolego, en relación a las suspensiones de servicio que tomaron los transportistas del sector ante la falta de rentabilidad y presupuesto acorde para poder realizar la tarea habitual. A eso se sumó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que expuso la sangría que atraviesa el sector: desde la pandemia a la actualidad redujo su capacidad de 300 a 117 transportistas.

Cuál es la situación con los transportistas de discapacidad

La medida se llevó a cabo y de forma inorgánica durante este lunes y martes, es por eso que este próximo sábado Atraes realizará una asamblea para analizar los pasos a seguir y establecer un criterio en común, a fin de no perjudicar a quienes más lo necesitan para realizar sus terapias diarias en los distintos centros asistenciales.

Mientras tanto, el próximo martes realizarán una vigilia de antorchas en el Congreso con vistas a la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, que tratará la suspensión del veto del presidente Javier Milei a la emergencia en discapacidad.

"Confiamos en rechazar el veto del presidente y poder avanzar con la ley de emergencia en discapacidad, ya que estamos con mucha angustia. Es muy difícil mirar a los ojos a un niño o niña y decirle que no lo podés llevar más", comentó Bolego en declaraciones a La Capital respecto a la coyuntura que atraviesa el sector en el marco de ajuste que aplica el gobierno.

>>Leer más: Emergencia en discapacidad: desde la Municipalidad de Rosario criticaron el veto presidencial

En ese marco sostuvo que este modelo económico que puso en marcha el presidente Milei trunca la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan viajar en una camioneta y eso influye, además, en su calidad de vida. "Lo vivimos con mucha zozobra porque estamos hablando de personas que necesitan este servicio de traslados", sostuvo.

Bolego analizó que la crisis que atraviesa el sector se remonta desde hace al menos cinco años. "La pandemia nos dejó en una situación muy difícil, pero desde que asumió este gobierno y la devaluación profunda a la que nos sometieron desde 2023 se hace cada vez más insostenible", reseñó.

"El combustible no para de subir: hubo más aumentos que los meses de Milei al frente del gobierno", parafraseó Bolego para poner en contexto al panorama apremiante que atraviesan los transportistas.

Apuntó que desde diciembre del 2023, el arancel era de 272 pesos a razón del litro de gasoil a 328 pesos por litro. Sin embargo, hoy se ecuentran con un valor de 541 pesos frente a un combustible que está superando los 1.500 pesos.

Cómo se financian las prestaciones en discapacidad

Bolego explicó que la financiación de las prestaciones parten de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a partir del aporte del Pami, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y el programa Incluir Salud.

Según indicó, la Andis se encarga de convocar una reunión de directorio con todas las partes involucradas y allí se establecen los valores de las prestaciones y se discuten aumentos. Según aseguró Bolego, no hay actualización desde diciembre de 2024.

>>Leer más: Veto a la ley de emergencia en discapacidad: "Es la política de la crueldad"

"Antes el presupuesto cubría el 80 por ciento del costo del gasoil, pero ahora no llega al 30 por ciento. De todos modos, la excusa del déficil fiscal es recontra falaz porque el área de discapacidad tiene un impacto del 0,03 por ciento del PBI", cuestionó.

Esa situación llevó a la deserción de transportistas con el paso del tiempo y los distintos avatares de la economía. "Desde la pandemia hasta acá, se bajaron cerca del 50 por ciento: hoy somos alrededor de 117 y hemos llegado a 300 en Rosario", dijo para precisar que una camioneta cero kilómetro para utilizarla como transporte "vale 60 millones de pesos".

Noticias relacionadas
el arquero de independiente se planto contra el veto de javier milei

El arquero de Independiente se plantó contra el veto de Javier Milei

Organizaciones, familias y profesionales se manifiestan en contra del veto a la emergencia en discapacidad.

Discapacidad: concentraron en la plaza San Martín contra el veto de Milei

El Congreso dispuso un aumento de aranceles para quienes asisten a personas con discapacidad.

Veto a la ley de emergencia en discapacidad: "Es la política de la crueldad"

La campaña anti protector solar llegó a las redes sociales. Y los especialistas salieron a cuestionarla. 

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Lo último

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda. Golpearon y ataron a las víctimas. "Es la primera vez que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", dijo la mujer del empresario
Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas
Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Ovación
Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato
OVACIÓN

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Fórmula 1: la nueva vida alejada de las pistas de la estrella de Drive To Survive

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Policiales
Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La Ciudad
Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Pullaro: A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó

Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto