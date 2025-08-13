¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol en su país Se trata de un hombre de 24 años, buscado por extorsión y privación ilegal de la libertad. En la ciudad había sido condenado por portación de armas. 13 de agosto 2025 · 09:11hs

Foto: Gobierno de Santa Fe. El ciudadano chino que vivía en Rosario y tenía pedido de captura de Interpol de su país. Se investiga si tiene vinculaciones con la mafia china.

Un ciudadano chino que este martes se presentó en la delegación Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones para realizar un trámite quedó detenido al comprobarse, mediante el entrecruzamiento de datos, que era buscado por Interpol de ese país, acusado por delitos como privación ilegítima de la libertad y extorsión. Según fuentes del gobierno provincial, se trata de Huang L., de 24 años, quien además de ser buscado en su tierra natal, también tiene un antecedente penal en Rosario, delito por el que fue condenado en juicio abreviado en 2018. Ese antecedente en Rosario sumado al requerimiento judicial en la nación asiática, hacen pensar que el joven podría estar vinculado con la mafia china.

Voceros oficiales señalaron que el muchacho se presentó el martes ante la sede local de Migraciones, en Urquiza al 1700, para realizar un trámite, y fue en esas circunstancias en que se activó o apareció un alerta roja de Interpol. Desde el organismo internacional consignaron que el muchacho presentaba un pedido de búsqueda y detención emitida por Interpol de Chinca por delitos como privación ilegítima de la libertad y extorsión a requerimiento de la Oficina de Seguridad de Putian del 18 de octubre de 2022.

Ante esa situación, las autoridades de la repartición nacional se comunicaron con la Central de Emergencias 911 y minutos después Huang L. fue detenido y trasladado a la seccional 2ª.

Un joven chino condenado en Rosario Fuentes de gobierno santafesino agregaron que Huang L. había sido aprehendido el 27 de diciembre de 2017 en Necochea y Quintana, en barrio Tablada, en un automóvil con otros hombres de la misma nacionalidad y terminó condenado por portación de arma de fuego en un juicio abreviado en 2018. Ese antecedente en Rosario sumado al requerimiento judicial en su país de origen hacen pensar que el joven pueda tener alguna vinculación con alguna organización criminal.

>> Leer más: Cinco policías relevados por la extraña fuga de un chino de la comisaría 11ª Claudio Romano, jefe de la Unidad Regional II, señaló Huang L. "quedó detenido a disposición del Juzgado Federal Nº4 de Rosario". Con relación a la situación del joven chino, Romano confirmó que "estaba en Argentina desde el 2017. En esa época se lo aprehendió en la zona sur de Rosario con un arma de fuego. Después de aceptar un juicio abreviado en 2018, continúo en estado de libertad. Pero en 2022 se libra la orden de captura internacional en Putian, China, y eso fue lo que se descubrió hoy. Esta persona quedó a disposición del Juzgado Federal 4 y a disposición también de la Defensoría Federal".