Martín Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

La coalición de mandatarios radicales y justicialistas suma jefes territoriales del PJ. Después de reunirse con Maximiliano Pullaro, fue el turno del cordobés

El grupo de intendentes y dirigentes del peronismo santafesino dio un paso más en su acercamiento al frente federal Provincias Unidas luego de compartir una cena con el gobernador cordobés Martín Llaryora , uno de los fundadores de la coalición electoral.

El gobernador de Córdoba se acercó a Funes, donde hizo de anfitrión Roly Santacroce tras compartir panel en Experiencia IDEA junto a su par santafesino Maximiliano Pullaro . “Fue bueno hablar con un gobernador de otra provincia, peronista y que nos de su visión del momento”, sostuvo uno de los asistentes a La Capital.

Luego de reunirse la semana pasada con el jefe de la Casa Gris varios intendentes y presidentes comunales escucharon al mandatario cordobés quien sirve de ariete para que los justicialistas se sumen a la alianza que se compone también de radicales. "Propone una alianza que sea sensata, de peronismo sensato no kirchnerista", agregaron

Esto lo dejaron en claro en un comunicado posterior al encuentro. “El encuentro dejó en claro que Santa Fe y Córdoba están decididas a caminar juntas. Lo que comenzó en Funes no fue simplemente una reunión política, sino el primer paso hacia un espacio renovado dentro del justicialismo, con vocación de liderar la agenda productiva y social de la provincia.

gobernadores7c Los gobernadores Llaryora y Pullaro en el cierre del encuentro de Idea.

“El objetivo fue fortalecer vínculos entre ambas provincias y dar el puntapié inicial a un nuevo espacio dentro del justicialismo, abierto, moderno y cercano a la gente, que recupere su fuerza histórica y vuelva a poner a los santafesinos en el centro de las decisiones.

Al finalizar el encuentro, los participantes coincidieron en que es momento de “reconstruir el peronismo, recuperar su mística y encender nuevamente ese sueño colectivo que siempre lo impulsó”.

Participaron del encuentro Martín Llaryora; Henry Vallejos, intendente de Reconquista; Oscar Ceschi, ex director de Vialidad Provincial; Luciano Lemaire, intendente de Gobernador Crespo; Marcelo Andreichuk, intendente de San Cristóbal; Adrián Maglia, intendente de Granadero Baigorria; Luis Castelano, ex intendente de Rafaela; Danilo Capitani, ex senador departamental por San Jerónimo; Guillermo Rajmil, presidente comunal de Zavalla; Jorge Berti, intendente de Villa Constitución; Roly Santacroce, intendente de Funes; y otros referentes territoriales de distintas localidades santafesinas.