El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

La temperatura máxima no superaría los 17º y estaría en baja el resto de la semana

12 de agosto 2025 · 23:37hs
El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario fuertes ráfagas de viento desde la mañana y hasta la tarde, y una temperatura máxima de 17º, en una semana con registros en descenso.

La madrugada llega con vientos leves del sur cambiando a moderados, con un registro de 10º y cielo mayormente nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 7º y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Para la tarde se espera que continúen las ráfagas, con cielo mayormente nublado y una máxima de 17º, bajando a 10º en la noche.

El jueves estaría entre parcialmente y algo nublado, con la temperatura en descenso: la máxima rondaría los 15º y la mínima de apenas 2º.

Para el viernes la máxima se mantendría en 15º y la mínima podría llegar a 1º. El cielo estaría algo nublado.

El sábado estaría nublado, con 14º de máxima y 4º de mínima.

El domingo empezaría una recuperación: la máxima treparía a 18º y la mínima llegaría a 6º, con cielo algo nublado.

El lunes seguiría la máxima en 18º y la mínima subiría hasta los 10º. A la mañana estaría mayormente nublado, y para la tarde hay probabilidades de lluvias aisladas.

