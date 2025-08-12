La Capital | Policiales | Condena

Condena a una policía por el crimen de Maximiliano Lucero: "Hoy volvieron a destruirle la vida a mi hijo"

Luisa Pour Pour expresó su disconformidad con la condena a 15 años de prisión a la policía que le disparó a su hijo a la cabeza tras una discusión en Nuevo Alberdi

12 de agosto 2025 · 17:39hs
Una bandera que allegados a Maximiliano Lucero colgaron en la entrada al Centro de Justicia Penal durante el juicio por el crimen.

Una bandera que allegados a Maximiliano Lucero colgaron en la entrada al Centro de Justicia Penal durante el juicio por el crimen.
El vallado en la zona de Matheu y Caracas

El vallado en la zona de Matheu y Caracas, la esquina de Nuevo Alberdi donde ocurrió el crimen de Maximiliano Lucero.

Hoy volvieron a destruirle la vida a mi hijo. La Justicia lo volvió a matar”. Luisa Leonor Pour Pour salió con la voz quebrada de la sala del Centro de Justicia Penal donde cerró el juicio por el crimen de su hijo Maximiliano Lucero, ejecutado con un disparo entre ceja y ceja por una empleada policial tras una discusión que el muchacho afrontó desarmado. El dolor de haber revisado la pérdida de su hijo en los últimos días no nubló la firmeza de la mujer en su reclamo: “Siempre dije que nunca busqué venganza. Yo quería justicia, pero justa”, dijo tras la condena a la uniformada Antonella Celeste Ortiz a 15 años de prisión, lejos de los 33 que recamaba la familia de la víctima.

Pour Pour habló con la prensa tras la lectura del fallo que los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva dieron a conocer el mediodía de este martes. Ortiz, de 35 años, fue condenada como autora de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La sentencia añadió la inhabilitación por diez años para tener y portar armas de fuego así como para ejercer cargos públicos. La empleada policial está presa y el tribunal rechazó un pedido de detención domiciliaria presentado por la defensa en atención a que es madre de dos hijos.

>>Leer más: Juzgan a una empleada policial por matar en Nuevo Alberdi a un vecino que le reclamaba una deuda a su pareja

La pena fue inferior a la que reclamaban las partes. El fiscal Lisandro Artacho había pedido 22 años de prisión. A ese pedido adhirió el querellante Agustín Genera, representante de uno de los hijos de la víctima. Otra querella, ejercida por Federico Garat y Marica López en representación de Luisa, pedía la pena prevista para ese delito, de 33 años y 4 meses, al resaltar que “el disparo fue realizado en forma certera” desde el interior de la casa de Ortiz, que “nunca hubo peligro para nadie” dentro de la vivienda y que empleada actuó “aprovechando la situación de indefensión de la víctima”, en abuso de la función pública y con dando un uso indebido al arma reglamentaria.

El tribunal no dio a conocer aún el motivo de su decisión, por lo que habrá que esperar los fundamentos. “Estoy totalmente decepcionada de los jueces. El fiscal pedía 22 años. Yo como mamá de Maximiliano con los abogados pedíamos 33. Hoy volvieron a destruirle la vida. Antonella Celeste Ortiz volvió a matar a mi hijo hoy otra vez. La justicia lo volvió a matar”, dijo Luisa en una entrevista con LT8, e indicó que seguirá adelante en las instancias de apelación con su reclamo. “Hoy me voy de acá con las manos más vacías que nunca porque 15 años no es nada”, dijo.

Lucero tenía 33 años, trabajaba en una hamburguesería y era padre de dos hijas y un nene de 7 años. El asesinato ocurrió el 7 de septiembre de 2022 al mediodía en la cuadra de Matheu 3441. Cerca del mediodía, hasta ese lugar llegó caminando Lucero, quien vivía a dos cuadras y media. Desde la calle llamó a la pareja de Ortiz, conocido como El Pelado, para que saliera a saldar una deuda que tenía con él. Al parecer, por la venta de una garrafa. Este hombre se asomó al umbral y le gritó que se fuera después de advertirle que “no sabía con quién se estaba metiendo”.

>>Leer más: Piden 22 años de cárcel para una policía que mató a un vecino que le reclamó el pago de una garrafa

Lucero se quedó en asfalto, sin acercarse a la vivienda, y ante la respuesta del Pelado arrojó una piedra que impactó en la puerta de la casa sin herir a nadie. Hasta ese momento la acusada no era parte de la discusión. Pero luego del piedrazo tomó su arma reglamentaria, volvió a abrir la puerta y “sin mediar palabra le efectuó un disparo a una distancia de cinco metros que impactó en la frente de Maximiliano y le causó la muerte inmediatamente”.

Un disparo preciso

El fiscal reveló tras el veredicto que el disparo, directo a la cabeza de Lucero, fue preciso: ingresó “entre medio de las dos cejas”. La bala le atravesó el cráneo y le provocó pérdida de masa encefálica. El muchacho cayó al pavimento y murió allí. “Conforme la vaina y la distancia al charco de sangre, el disparo fue a cinco metros de distancia”, dijo Artacho, quien remarcó ante el tribunal que la empleada “había efectuado cursos de perfeccionamiento en tiro y le habían dado la categoría de oficial. Eso fue valorado por la parte acusadora al merituar la precisión del disparo”.

>>Leer más: Crónica negra: una jornada a pura violencia y muerte en Nuevo Alberdi

Si bien resaltó que la pena fijada por el tribunal no se ajusta al pedido acusatorio, dijo que esperará a conocer los fundamentos: “Solamente hemos conocido el monto de pena, desprovisto de cualquier argumentación por parte de los jueces. Quizás han valorado la situación familiar o el contexto en el que Ortiz reaccionó, por supuesto irracionalmente”.

Durante el juicio que concluyó este martes se instalaron manifestantes y allegados a la víctima frente al Centro de Justicia Penal con carteles en reclamo de justicia y denunciando un caso de gatillo fácil. La madre de Maximiliano recordó que a las 11.30 de aquel día le avisó una vecina que habían baleado a Maxi: “Cuando llego al lugar mi hijo estaba agonizando. Agonizó una hora tirado como un perro. Al reclamar que pidieran una ambulancia, que lo asistieran, me dijeron que no, dejalo que se muera, negro villero, es hijo de una «paridora». Nosotras somos paridoras y ellos gozan de matarnos a nuestros hijos. No sé si el uniforme o el arma, hay algo que les da poder”.

Noticias relacionadas
Triple crimen de Ybarlucea. El corolario de la boda narco. 

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Una agente policial fue condenada por matar a Maximiliano Lucero.

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero, líder de Los Monos, suma condenas por 139 años de prisión. 

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

La víctima del crimen tenía 26 años y falleció el 13 de enero de 2025.

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Ver comentarios

Las más leídas

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newells necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Lo último

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Dante Pagani, en octavos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Dante Pagani, en octavos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Agustín Núñez estaba internado en el Heca tras recibir más de diez balazos la tarde del martes 5 de agosto en barrio Saladillo
Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del Aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del Aeropuerto de Rosario

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newells necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Newell's necesita desprenderse de Carlos Ordóñez y Saúl Salcedo, que están cerca de emigrar

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Ovación
Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newells
Ovación

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newell's

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newells

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newell's

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Policiales
Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

La Ciudad
Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con La Libertad Avanza y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con La Libertad Avanza y lo insultó

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más, pero recaudó menos
Economía

Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más, pero recaudó menos

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"