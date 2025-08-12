La Capital | Policiales | murió

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Agustín Núñez estaba internado en el Hospital Clemente Álvarez tras recibir más de diez balazos la tarde del martes 5 de agosto en barrio Saladillo

12 de agosto 2025 · 20:32hs
Núñez murió este martes tras agonizar una semana en el Hospital Clemente Alvarez

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Núñez murió este martes tras agonizar una semana en el Hospital Clemente Alvarez

Un hombre de 33 años que estaba internado en grave estado luego de haber sido atacados a tiros hace una semana en el barrio Saladillo murió este martes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Se trata de Agustín Ernesto Núñez, quien estaba internado desde el 5 de agosto.

Núñez fue atacado el martes de la semana pasada, alrededor de las 19.30, en inmediaciones de Fonseca y avenida Fausta. Según se indicó entonces, el hombre fue baleado en la vía pública y cayó a la vista de testigos que vieron cómo escapaban los agresores, al parecer a bordo de una moto Honda Wave 110 negra.

Personal policial y del Sies acudió a la escena del hecho y trasladaron a Núñez hasta el cercano Hospital Roque Sáenz Peña, desde donde fue derivado al Heca a raíz de la gravedad de las heridas ocasionadas por cerca de una decena de proyectiles que habían impactado en distintas partes de su cuerpo como la cabeza y el abdomen.

En el Heca estuvo internado una semana hasta que este martes por la tarde se confirmó su deceso. El homicidio es investigado por la fiscal Georgina Pairola.

