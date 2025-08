Emergencia en discapacidad: desde la Municipalidad de Rosario criticaron el veto presidencial

La especialista en medicina interna remarcó que la Municipalidad trabaja "cada día para construir una salud pública que no deje a nadie afuera". A partir de esa definición, cuestionó el veto que le pone freno a los aumentos de aranceles y de presupuesto: "La discapacidad no puede ser un costo en Excel" .

Rodríguez expresó su disconformidad con la decisión del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y lanzó un argumento que excede la cuestión económica. "Desfinanciar lo más sensible es un golpe directo a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado" , señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solerodriguez_0/status/1953101176590790785&partner=&hide_thread=false La discapacidad no puede ser un costo en un Excel. Desfinanciar lo más sensible es un golpe directo a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado. — Soledad Rodriguez (@solerodriguez_0) August 6, 2025

Además de esta crítica, la secretaria de Salud Pública planteó el contraste con las políticas públicas locales. En este sentido, comentó: "Nuestra responsabilidad es cuidar, siempre cuidar en el sentido más amplio ¡Sepan que no están solos!".

>> Leer más: Veto a la ley de emergencia en discapacidad: "Es la política de la crueldad"

Rodríguez consideró que el gobierno nacional les está dando la espalda a las personas con discapacidad al rechazar la ley. Antes de que se reabra la discusión sobre la normativa en el Congreso, dejó en claro que el municipio no seguirá el mismo camino. "Vamos a seguir cerca de cada una de ellas y de quienes nos necesiten en esta hermosa ciudad", indicó.

Según fuentes oficiales, en Rosario hay más de 9.000 personas con certificado único de discapacidad (CUD). Cuando el Poder Ejecutivo nacional decidió hacer la auditoría de las pensiones, la Secretaría de Salud asistió a unos 5.000 habitantes. En cuanto a ese proceso, la titular de la cartera precisó: "Para hacer frente a la quita, organizamos equipos para ayudar a comprender las notificaciones incomprensibles, preparar la documentación y cargarla en el sistema".

Pablo Javkin se quejó de los vetos presidenciales

Antes del mensaje de la funcionaria, el intendente Pablo Javkin también expresó su preocupación por la decisión de Milei en cuanto a la declaración de emergencia y el aumento de las jubilaciones. "Argentina no resuelve nada entre vetos", sentenció este martes.

En base a su experiencia en el Congreso, el exdiputado nacional advirtió que las batallas legislativas "hoy se están dando en el extremo político". Mientras tanto, "los problemas no los resuelve nadie".

"Me gustaría que discutamos cómo enfrentamos en serio lo que estamos haciendo los municipios, cubriendo prestaciones en salud y discapacidad", manifestó el jefe del Palacio de los Leones. A su vez planteó la necesidad de "votar mecanismos de financiamiento que no alteren el equilibrio fiscal".

El intendente se mostró decepcionado por la falta de alternativas para garantizar los servicios que le corresponden al Estado. A continuación señaló que el problema en el debate no es nuevo: "Todo es una guerra, hace mucho que el país está así. El que gana, niega al otro. Así venimos porque no viven en la economía real y la Argentina real". Finalmente se mostró esperanzado por la conformación del frente de gobernadores como una alianza que "puede sacar al país de la grieta que hace 30 años no produce nada".