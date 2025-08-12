Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación Ocurrió a la altura de bulevar Seguí. La víctima entrenaba junto a otros ciclistas en un grupo llamado "Los nocturnos" 12 de agosto 2025 · 21:18hs

Un ciclista que entrenaba con su grupo en avenida Circunvalación murió tras ser atropellado en la noche de este martes por un colectivo a la altura de Seguí.

El episodio ocurrió minutos después de las 20, cuando el ciclista de 36 años que entrenaba en el grupo de competición denominado "Los nocturnos" fue atropellado por un colectivo de la línea 122 que estaba fuera de servicio y se dirigía al corralón.

Personal policial trabajaba en el lugar haciendo los peritajes correspondientes, entrevistando a familiares que llegaron hasta el lugar del hecho y a ciclistas que entrenaban junto a la víctima, algunos de ellos con vestimenta rotulada con la leyenda "Los nocturnos, Rosario, Argentina".

2025-08-12 ciclista muerto circunvalacion Tanto bicicletas como motos de baja cilindrada tienen prohibido circular por avenida Circunvalación.

Pese al trabajo policial en el tramo en sentido norte-sur, el tránsito era normal en la zona.