Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

El incidente vial se produjo este miércoles poco antes de las 4 en Catamarca al 3100. El ómnibus iba sin pasajeros y no hubo transeúntes lesionales. El chofer fue asistido por el Sies.

13 de agosto 2025 · 07:19hs
El incidente vial se produjo en Catamarca al 3100.

Foto: Policía de Santa Fe.

El incidente vial se produjo en Catamarca al 3100.
El incidente vial se produjo en Catamarca al 3100.

Foto: Policía de Santa Fe.

El incidente vial se produjo en Catamarca al 3100.

Un colectivero del transporte urbano de pasajeros se descompensó mientras conducía, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol en Catamarca al 3100. El incidente vial se produjo este miércoles poco antes de las 4 y, según fuentes oficiales, el colectivo iba sin pasajeros.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ómnibus involucrado en el siniestro fue el interno 410 de la línea 106. La Policía fue alertada de la situación a través de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la se alertó sobre la colisión de un colectivo contra un árbol en esa zona de Pichincha.

Tras comprobar que no había transeúntes heridos, los efectivos de la Brigada Motorizada interrogaron al conductor de la unidad. El chofer declaró que se había descompensado, que perdió el control del rodado y que terminó colisionando contra un árbol.

El personal policial solicitó la actuación de médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y la intervención de una cuadrilla de la Empresa Provincial de la Energía porque el colectivo en su paso cortó varios cables de ese servicio, indicaron las fuentes.

colectivo Catamarca 3100
El incidente vial se produjo en Catamarca al 3100.

El incidente vial se produjo en Catamarca al 3100.

