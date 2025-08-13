La Capital | Política | Causa Vialidad

Causa Vialidad: Cristina y otros condenados no pagaron el decomiso que ordenó la Justicia

Ahora el Tribunal Oral Federal Nº 2 comenzará a trabajar en la ejecución de bienes y dinero ya embargado en el marco del expediente

13 de agosto 2025 · 18:51hs
La expresidenta cumple prisión domiciliaria.

Foto: Archivo / La Capital.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria.

El plazo de diez días hábiles dado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 para que nueve condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, depositen de modo solidario el decomiso de 537 millones de dólares, venció este miércoles sin que nadie haya pagado.

A las 9.30 finalizó el plazo para depositar en una caja de ahorro abierta a nombre del tribunal en el Banco Nación y ahora se comenzará a trabajar en la ejecución de bienes y dinero ya embargado en la causa.

Además, el tribunal encomendó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola el rastreo e identificación de más bienes que puedan ser embargados con miras a ejecutar el decomiso.

Dos recursos de Cristina

En el caso de la expresidenta, que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, su defensa presentó el martes pasado dos recursos, uno ante el tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación.

Al TOF Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, pidió dejar sin efecto el decomiso en lo referido a su persona al sostener que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y, por ende, no puede ser afectado al recupero estatal de lo obtenido por un delito.

>>Leer más: Causa Vialidad: Cristina Kirchner podrá cumplir la prisión domiciliaria en su actual domicilio

En el caso de Casación, apeló el cálculo del monto actualizado a decomisar que aprobó el tribunal, que se basó en un informe de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función del índice de precios al consumidor.

“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, aseguró la exmandataria en el escrito de respuesta a la intimación de decomiso.

También resaltó que “toda” su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”.

Además de Cristina, el tribunal quedó en condiciones de avanzar con ejecución de bienes y dinero de otros condenados, entre ellos el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.

La Quinta de Olivos, escenario de la cena entre el presidente y un grupo de diputados afines.

Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Raimundo reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas.

Reforma de la Constitución: Raimundo pidió autonomía municipal plena sin más gasto público

El presidente pleno, Felipe Michlig, en la Convención Reformadora. 

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo recibió el reconocimiento de la Cámara baja con evidente emoción y agradeció el acompañamiento del público y su familia.

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

