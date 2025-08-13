Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión

El tribunal de Campana lo declaró culpable de abuso sexual agravado y daño psicológico a la víctima. Inmediatamente fue esposado y detenido

Tras varios días de juicio, declaraciones y testigos, Claudio Contardi, exmarido de la actriz Julieta Prandi , fue condenado a 19 años de prisión. El Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana lo declaró culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

" Tengo fe no sólo en los abogados sino en los jueces que van a escuchar todo lo que tuve que atravesar, como también los testigos, las pruebas y las pericias a las que me sometí siendo la víctima ”, había declarado Prandi días antes de iniciarse el intenso juicio.

Cabe recordar que la denuncia se realizó en octubre de 2021, tras una relación de ocho años que dejó dos hijos en común. El proceso judicial avanzó lentamente pese a los reiterados pedidos de la actriz. Durante este tiempo, Prandi expuso públicamente el calvario que vivió: denunció haber sido maltratada física y psicológicamente, despojada de bienes y acechada incluso después de separarse.

Finalmente, este miércoles, la actriz llegó al juzgado acompañada de su pareja, Emanuel Ortega, para conocer el veredicto. Luego de las tres audiencias, los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar fueron confirmaron la culpabilidad de Cotardi. La actriz no estuvo presente durante la lectura de la sentencia.

Una vez finalizado el fallo, el empresario fue esposado y detenido de manera inmediata.

>> Leer más: Julieta Prandi dio una declaración"desgarradora" en el juicio contra su expareja

La denuncia de Julieta Prandi

Ante la Justicia, Prandi aseveró que los abusos que incluyeron violaciones, amenazas, sometimientos durante el sueño y manipulación psicológica. Declaró que fue abusada al menos 144 veces en tres años, según su propio testimonio ante el tribunal.

En diálogo con el programa televisivo "Desayuno Americano", Prandi contó que la última vez que vio a Contardi fue el 14 de febrero de 2019, el día en que se fue definitivamente de la casa que compartían. Por esto mismo, pidió a las autoridades judiciales no tener que ver a su ex durante el proceso oral, por lo que se estima que se estima que el acusado podría estar en una sala contigua o cubierto con un biombo. “Tengo mis reservas por mi integridad y la de mis hijos”, dijo.

En relación al vínculo de su ex con Mateo y Rocco, Prandi fue contundente en cuanto a su entendimiento de la paternidad. “El padre de mis hijos no es el que pone la semilla, sino el que vela por tu bienestar, que te cuida, te ama y te protege, no el que te da vuelta la cara. Eso hacía con mis hijos, por eso el padre hoy es Emanuel, el padre del corazón que vive con nosotros, los cuida, los escucha, está en el día a día”, apuntó, en referencia a Emanuel Ortega, con quien está en pareja desde 2020.

>> Leer más: Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual

El calvario que vivió Julieta Prandi

Durante años, Julieta Prandi vivió una pesadilla puertas adentro. El horror no llegó de golpe, sino disfrazado de rutina, de control y manipulación. Pero un día decidió romper el silencio y denunciar: en 2019 presentó una demanda judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso.

Tras una larga etapa de instrucción, el fiscal Christian Fabio consideró que existían pruebas suficientes y solicitó la elevación a juicio. La defensa de Contardi, en ese momento a cargo del abogado Juan Carlos García Dietze, intentó frenar el proceso pidiendo su sobreseimiento, pero el juez de Garantías lo desestimó y habilitó el juicio oral, que comenzará este miércoles en el TOC N°2 de Zárate-Campana.

Mientras tanto, la modelo nunca dejó de contar lo que vivió. En varias oportunidades relató el calvario que atravesó durante su matrimonio: “En diciembre de 2019, cuando ya habíamos tramitado el divorcio, un viernes me desaparece el celular y el documento. Yo estaba incomunicada en mi casa. Vivía presa en mi casa. Un día me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona (fúnebre)’”, relató Prandi en una entrevista en 2021.

La lucha por proteger a sus hijos

La violencia no fue sólo verbal. Según su relato, su expareja también ejercía maltrato físico y psicológico, y manipulaba incluso a sus propios hijos: “Metió en mi casa a su pareja, Cinthia, pero mis hijos tenían que decirme que era la niñera. Esa mujer tenía una hija que dormía con uno de mis hijos, mientras el más chico dormía entre ella y él. Cuando hablábamos por teléfono no me podían decir nada, él digitaba todo". Y agregó: “En la casa tenían que referirse a mí como la puti.. o la tilinga”.

Prandi también contó que sus hijos vivieron situaciones violentas: “Mateo no quiere verlo, le tiene miedo. Tuvo una crisis nerviosa en el colegio porque el juez no había suspendido el régimen de visitas. Le decía a la directora: ‘No me quiero ir con mi papá’. Además, aseguró que su hijo más chico le dijo que su padre lo golpeó en la espalda porque había dibujado una de las paredes de su casa.

Durante años, la conductora estuvo aislada de su familia, sin ver a sus padres, atrapada en un círculo de manipulación y control económico: “Es un psicópata, elige a sus víctimas. Ya sea porque es ingenua, porque está sola. Te venden un cuento de hadas, tratan de darte contención y solucionarte. Así terminás firmando un poder para que él vaya «a hacerte el favor de ir a cobrar tu sueldo y hacerse cargo de tus cuentas”.

“Ser famosa es mi seguro de vida. Si no, sería un número más”, dijo en aquel momento. Y agregó: "Ya no quiero justicia para mí, quiero que mis hijos sean escuchados”.

>> Leer más: El ex marido de Julieta Prandi será juzgado por violencia de género y abuso sexual