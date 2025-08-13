"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Lucas Pusineri, el director técnico de Atlético Tucumán, el rival de Newell's este miércoles en el cruce por los octavos de final de la Copa Argentina, le confió a Ovación en la previa del encuentro que “tenemos la ilusión y la esperanza de poder hacer un buen partido. Vamos a tener el acompañamiento masivo de nuestra gente. Y en la cancha esperamos poder lograr la eficacia que nos deposite en la siguiente fase”.

Por su parte, sobre cómo analiza a Newell’s destacó que “es un equipo muy duro, que corre y mete mucho. Lo vimos en el último empate con los santiagueños”.

Sobre sus dirigidos, abordó el saldo que le dejó el empate 0 a 0 con Central del último fin de semana. “Hay que recuperar a los futbolistas que terminaron muy agobiados por el esfuerzo que hicieron ante Central (el sábado por la noche en Tucumán 0-0). Tengo jugadores acalambrados y que sintieron el desgaste físico. Estamos con la ilusión y la esperanza de poder rearmar las piezas para jugar ahora por Copa Argentina”.

Lucas Pusineri y la ventaja de jugar en Salta

Por su parte, Pusineri reconoció la ventaja logística que significa esta vez poder jugar cerca de Tucumán, ya que ante Newell’s la sede elegida por Copa Argentina fue Salta. “Para nosotros hacer muchos kilómetros a veces es un poco cansador, ahora nos tocó poder jugar cerca, en Salta, y esperemos contar masivamente con el apoyo de nuestra gente, que viene ilusionada. Gratamente los jugadores se están entregando para lograr una reciprocidad con los hinchas”.

El Decano viene de eliminar a Boca por la Copa Argentina y al respecto Pusineri reflexionó: “Muchas veces lo que uno desea termina no concretándose. Uno sabe el poderío de los clubes importantes del país, como Boca y River, siempre desea ganarles, pero pocas veces se concreta. Esta vez se dio. La verdad es que tuvimos eficacia, entrega, esfuerzo y la suerte de poder vencer a un rival poderoso como Boca. Fue cerrar el círculo de la planificación con la eficacia que tuvieron los jugadores”.

El sueño de dirigir en el fútbol rosarino

Por último, confió su deseo a futuro de dirigir a algún equipo rosarino. “Claro que me encantaría dirigir en el fútbol rosarino. Sus dos equipos representativos siempre fueron escuela y es la ebullición de nuestro fútbol, el clásico permanente. Tengo la ilusión y la esperanza de que algún día pueda desembarcar en esa ciudad tan linda, que siempre me gusta pisarla”.