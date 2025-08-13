Newell's, levántate y salta: la Lepra se juega a todo o nada el boleto a cuartos de la Copa Argentina

El rojinegro choca este miércoles con Atlético Tucumán en el Padre Martearena de Salta, por los octavos de final de la Copa. La primera final antes del clásico.

Es un partido donde para que haya “mañana” , Newell's tendrá que escribir una victoria frente al chivo Atlético Tucumán , sea en el tiempo reglamentario como a través de una hipotética definición por penales. Ganar en este caso no es lo más importante: es lo único.

Lo sabe el Ogro Fabbiani, lo saben sus muchachos y también los hinchas leprosos que acompañan al equipo en esta excursión llena de ilusión a Salta capital.

El premio es más que jugoso, es meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina , el certamen federal que conduce por el camino más corto a la selecta Copa Libertadores de América. Y si el rojinegro logra doblegar al Decano tucumano, en el partido que jugará este miércoles, a partir de las 19.30, ya sabe que lo espera Belgrano en lo que sería un duelo rumbo a la semifinal del torneo.

Por eso toda la esperanza y el anhelo de hacer bien las cosas de parte del plantel rojinegro que este martes partió desde Rosario en vuelo chárter para llegar por la noche a Salta, donde quedó concentrado.

Ilusión en el campamento de Newell's

En el campamento leproso en el norte del país hay una mezcla de responsabilidad por la instancia que se juega y de gran ilusión porque sacar adelante la llave con los tucumanos dependerá en gran parte de lo que pueda hacer Newell’s, si logra ser sólido atrás y se activa en la ofensiva.

El equipo de Ogro tiene una cita muy importante en Salta, en un partido que será dirigido por Ariel Penel y transmitido por la señal televisiva TyC Sports, a las 19.30. Newell’s viene de dejar en el camino desde los penales a Kimberley de Mar del Plata y luego vencer por 2 a 0 a Defensa y Justicia.

Ahora chocará con el aguerrido y utilitario Atlético Tucumán, un equipo intenso y sin figuras descollantes que hace del esfuerzo colectivo su principal bandera. Por eso se intuye un trámite de hacha y tiza, dientes apretados, cara de perro y más lucha que juego vistoso. En esa batalla deberá imponerse el rojinegro sin perder la intensidad y apostando a que estén iluminados sus cartas desequilibrantes como Éver Banega y Gonzalo Maroni.

El aguante leproso en Salta

El hincha leproso como siempre está presente y ya llegaron a Salta los primeros que lucen orgullosos la camiseta rojinegra, bancando al equipo del Ogro en este partido clave. Y ya palpitando lo que se viene en apenas once días: el gran clásico rosarino, la otra “finalísima” que se jugará Newell’s en este agosto de súper acción.

Porque no hay dudas de que este choque con Atlético Tucumán por Copa Argentina y el derby de la ciudad del sábado 23 de agosto, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, son mucho más que dos simples partidos. Dejarán marcado al mundo Newell’s de cara a lo que viene. En el medio estará el duelo por la quinta fecha del Clausura frente a Defensa y Justicia (el domingo a las 14 en Florencio Varela), pero allí Fabbiani ya avisó que llevará un equipo totalmente alternativo.

En la cuenta regresiva al clásico

Así las cosas. El primer gran paso que intentará dar la Lepra será este miércoles ante el Decano en “La Linda” Salta, una ciudad cordial y pintoresca, rodeada de montañas y cerros, donde Newell’s ya hizo pie lleno de ilusión. Lograr el pase a cuartos de final de la Copa Argentina sería un espaldarazo de confianza tremendo para el rojinegro, ya en la cuenta regresiva al clásico rosarino.

“Paso a paso” es una frase que Mostaza Merlo instaló en el fútbol. Y por ese sendero debe transitar Newell’s. Ahora tiene una chance inmejorable para meterse entre los ocho mejores del torneo federal. Luego irá con suplentes a Florencio Varela. Y el plato fuerte será el clásico del sábado 23.

Once días a pleno para el club del Parque. Con esta escala inicial en la entrañable capital salteña, donde Newell’s buscará su norte futbolístico, con la misión de seguir avanzando en la tentadora Copa Argentina, un certamen que le encantaría ganar por primera vez.