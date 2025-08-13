Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Un delantero nacido en Venado Tuerto registró varias sanciones en la cancha que derivaron en una penalización económica del club

Facundo Pons, el delantero venadense que se fue por la puerta de atrás de Defensores de Belgrano

Defensores de Belgrano anunció la abrupta desvinculación este martes, después de una serie de episodios disciplinarios protagonizados por Facundo Pons, delantero venadense de 29 años . El goleador tuvo un fuerte conflicto con la dirigencia, la cual intentó en primera instancia aplicar sanciones económicas, que no cayeron bien en el santafesino.

El santafesino llegó al club de barrio Núñez como una de las apuestas del mercado de pases. Disputó apenas 14 partidos y anotó siete tantos, pero también fue expulsado en tres oportunidades, la más reciente en la derrota frente a Talleres de Escalada, su último encuentro con la camiseta del Dragón . A raíz de esta sanción, recibió cuatro fechas de suspensión.

Previamente, Pons pegó una brutal patada de atrás en mitad de cancha sobre Juan Alessandroni que el árbitro Franco Acita valoró con una roja directa en la victoria de su equipo ante Mitre de Santiago del Estero . Aquel día de furia terminó con el atacante dañando las instalaciones del Estadio Juan Pasquale, donde su equipo hace las veces de local. A la serie de episodios se suma en febrero de 2025 una expulsión por comentarios discriminatorios a un hincha cuando su equipo visitó a Gimnasia de Jujuy .

La dirigencia, molesta con su conducta dentro del campo de juego, le hizo saber su descontento y le avisó que iba a sufrir una reducción de su salario. Pons manifestó su desacuerdo ante los dirigentes y lo que era una charla se convirtió en una acalorada discusión. Como consecuencia , el club que milita en la Primera Nacional, y que tiene a Emiliano Vecchio entre sus figuras, llegó a un acuerdo con el venadense para finalizar el contrato que vencía el 31 de diciembre de este año.

La decisión de la dirigencia del club porteño fue celebrada por sus hinchas y seguidores de otros clubes a través de las redes sociales, que apuntaron contra el santafesino por su falta de profesionalismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/defeweb/status/1955391946941403551&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una… pic.twitter.com/fiY5npaRnW — Defensores de Belgrano (@defeweb) August 12, 2025

Tras la rescisión, el delantero oriundo de Venado Tuerto tendría un acuerdo de palabra para irse a Deportes Limache, que pelea por la permanencia en la primera división de Chile y que cuenta entre sus filas con Joaquín Plaza, delantero surgido en Newell's, que disputó apenas un puñado de minutos con la camiseta rojinegra.

Con la salida de su goleador y cambio de entrenador, recientemente asumió Fabián Nardozza en reemplazo de Carlos Mayor, Defensores de Belgrano está 13° en la Zona B de la Primera B Nacional con 31 puntos a 10 unidades de la zona de Reducido y 15 por delante de los últimos dos puestos que decretarán los descensos.