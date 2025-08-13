La Capital | Ovación | venadense

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Un delantero nacido en Venado Tuerto registró varias sanciones en la cancha que derivaron en una penalización económica del club

13 de agosto 2025 · 17:21hs
Facundo Pons

Facundo Pons, el delantero venadense que se fue por la puerta de atrás de Defensores de Belgrano

Defensores de Belgrano anunció la abrupta desvinculación este martes, después de una serie de episodios disciplinarios protagonizados por Facundo Pons, delantero venadense de 29 años. El goleador tuvo un fuerte conflicto con la dirigencia, la cual intentó en primera instancia aplicar sanciones económicas, que no cayeron bien en el santafesino.

El santafesino llegó al club de barrio Núñez como una de las apuestas del mercado de pases. Disputó apenas 14 partidos y anotó siete tantos, pero también fue expulsado en tres oportunidades, la más reciente en la derrota frente a Talleres de Escalada, su último encuentro con la camiseta del Dragón. A raíz de esta sanción, recibió cuatro fechas de suspensión.

Previamente, Pons pegó una brutal patada de atrás en mitad de cancha sobre Juan Alessandroni que el árbitro Franco Acita valoró con una roja directa en la victoria de su equipo ante Mitre de Santiago del Estero. Aquel día de furia terminó con el atacante dañando las instalaciones del Estadio Juan Pasquale, donde su equipo hace las veces de local. A la serie de episodios se suma en febrero de 2025 una expulsión por comentarios discriminatorios a un hincha cuando su equipo visitó a Gimnasia de Jujuy.

Resolución de conflicto

La dirigencia, molesta con su conducta dentro del campo de juego, le hizo saber su descontento y le avisó que iba a sufrir una reducción de su salario. Pons manifestó su desacuerdo ante los dirigentes y lo que era una charla se convirtió en una acalorada discusión. Como consecuencia, el club que milita en la Primera Nacional, y que tiene a Emiliano Vecchio entre sus figuras, llegó a un acuerdo con el venadense para finalizar el contrato que vencía el 31 de diciembre de este año.

>> Leer más: Era un gran promesa de Newells, Fabbiani no lo usó y ahora se fue a un grande de la B Nacional

La decisión de la dirigencia del club porteño fue celebrada por sus hinchas y seguidores de otros clubes a través de las redes sociales, que apuntaron contra el santafesino por su falta de profesionalismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/defeweb/status/1955391946941403551&partner=&hide_thread=false

Tras la rescisión, el delantero oriundo de Venado Tuerto tendría un acuerdo de palabra para irse a Deportes Limache, que pelea por la permanencia en la primera división de Chile y que cuenta entre sus filas con Joaquín Plaza, delantero surgido en Newell's, que disputó apenas un puñado de minutos con la camiseta rojinegra.

Con la salida de su goleador y cambio de entrenador, recientemente asumió Fabián Nardozza en reemplazo de Carlos Mayor, Defensores de Belgrano está 13° en la Zona B de la Primera B Nacional con 31 puntos a 10 unidades de la zona de Reducido y 15 por delante de los últimos dos puestos que decretarán los descensos.

Noticias relacionadas
Tras su salida de la Fórmula 1, Daniel Ricciado comenzó una nueva vida de aventuras.

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

El inspector Pablo Vicens en el Gabino Sosa siempre al lado de los árbitros.

El guardaespaldas de los árbitros en los estadios rosarinos que alguna vez soñó con ser futbolista

Los hinchas de Racing protagonizaron una tensa noche de Copa Libertadores en Montevideo.

Copa Libertadores: la odisea que vivieron los hinchas de Racing en Montevideo

El 43 de Franco Colapinto sobre el Alpine rosa, en su gran desafío en Hungría.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Lo último

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda. Golpearon y ataron a las víctimas. "Es la primera vez que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", dijo la mujer del empresario
Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas
Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Ovación
Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato
OVACIÓN

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Fórmula 1: la nueva vida alejada de las pistas de la estrella de Drive To Survive

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Policiales
Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La Ciudad
Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Pullaro: A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó

Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto