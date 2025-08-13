La Capital | Economía | deuda

Deuda: Caputo no renovó todos los vencimientos pese a la suba de tasas

Economía solo “rolleó” el 61% de los vencimientos, aunque pagó rendimientos de hasta 70%

13 de agosto 2025 · 18:51hs
En busca de contener el dólar

Foto: Archivo AFP

En busca de contener el dólar, el Ministerio de Economía convalida altas tasas de interés.

El ministro de Economía, Luis Caputo convalidó tasas de casi 70% en la mega licitación de deuda realizada este miércoles pero solo renovó menos de dos tercios de vencimientos.

El resultado había sido anticipado por algunos analistas, que veían dificultades para renovar la totalidad de vencimientos por unos $ 14 billones. Finalmente, el gobierno renovó el 61, pero con tasas en alza, que llegaron en el tramo mas corto al 70% anual.

La estrategia de tratar de limitar el acceso de los inversores a las dos Lecap más cortas para así forzar alguna baja de la tasa, no funcionó. De hecho, durante la jornada previa tampoco se vieron caídas de tasas en los mercados secundarios.

Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, anunció: “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación adjudicó $ 9,147 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 9,977 billones”.

Desde Puente señalaron que el resultado de la licitación “refleja el faltante de liquidez del mercado”. Indicaron que el rollover fue bajo, aún cuando se aceptó l 91% de las posturas a tasas por encima del mercado.

Subió el dólar blue

En la misma jornada, el dólar blue subió $ 10 y tocó máximos de un mes en términos nominales. De este modo, la cotización superó a la del oficial por primera vez desde fines del mes pasado. El informal aumentó a $1.340 para la venta en las cuevas porteñas. Se trató del valor más alto desde el 14 de julio.

La cotización mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $ 1.313. El minorista cotizó a $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) y a $ 1.325 en el Banco Nación. Los contratos de dólar futuro anotaron caídas generalizadas. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $ 1.344,50 y que en diciembre llegará hasta los $ 1.501.

El S&P Merval cayó 1,8% y los ADRs retrocedieron, pero los bonos anotaron ganancias y continuaron su rally alcista. Subieron hasta 1,4% encabezados por el Global 2038, seguido por el Global 2041 (+1,0%) y el Bonar 2041 (+0,9%).

El economista Ricardo Arriazu, uno de los profesionales más escuchados por los mercados y funcionarios de la Casa Rosada, cargó duro contra el esquema cambiario de bandas de flotación, que el equipo económico puso en marcha a fines de abril, tras la firma del acuerdo con el FMI.

En una charla para inversores organizada por la sociedad de bolsa MegaQM, Arriazu también criticó la decisión de retirar el mercado a las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) y dejar de fijar una tasa de interés de referencia. “Estoy completamente en contra de esa medida, porque mientras en Argentina sea unidad de cuenta el dólar, la divisa tiene una importancia fenomenal”, aseguró el experto.

Al respecto, señaló que hasta hace solo unas semanas “la política monetaria era como la de EEUU, ya que el BCRA compraba y vendía Lefi a un precio determinado, y fijaba la tasa de política monetaria”. De golpe decidieron cambiar, eliminarlas e ir a un esquema de licitaciones. Luego dijeron que iban a igualar los encajes para todos los depositantes, más que nada para los Fondos Comunes de Inversión, los subieron 5%”, añadió. Arriazu sostuvo que “están sacando fondos, pero simultáneamente están subiendo los spreads porque eso tiene un costo para los bancos”.

“El resultado de poner la banda fue que de mi cálculo de inflación, con la devaluación al 1% era 18% para este año, ahora estoy en 27%”, agregó. Al respecto, el economista advirtió que el retiro de las Lefi “lo que hizo fue subir la tasa de interés y la volatilidad”.

Noticias relacionadas
El vallado en la zona de Matheu y Caracas, la esquina de Nuevo Alberdi donde ocurrió el crimen de Maximiliano Lucero.

Juzgan a empleada policial por matar a un vecino que reclamaba una deuda

En busca de contener el dólar, el Ministerio de Economía convalida altas tasas de interés.

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuanto paga cada uno

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el índice de precios de julio.

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Lo último

Luciano Lollo puso la cabeza y Newells gana 1 a 0

Luciano Lollo puso la cabeza y Newell's gana 1 a 0

Newells recibió una muy mala noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una muy mala noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps ilegales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Luciano Lollo puso la cabeza y Newells gana 1 a 0
Ovación

Luciano Lollo puso la cabeza y Newell's gana 1 a 0

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos
La Ciudad

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Newells se juega a todo o nada el boleto a cuartos de final de la  Copa Argentina

Newell's se juega a todo o nada el boleto a cuartos de final de la  Copa Argentina

Ovación
Newells recibió una muy mala noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito
OVACIÓN

Newell's recibió una muy mala noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newells recibió una muy mala noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una muy mala noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Con un debut: cómo forma Newells ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Con un debut: cómo forma Newell's ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Los hinchas de Newells desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Los hinchas de Newell's desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

La Ciudad
CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes
La Ciudad

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias
Información General

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán