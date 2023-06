Diferentes gremios marchan hacia Gobernación para pedir paz en Rosario

En declaraciones a LT8, el titular del SPR afirmó: “Rosario merece ser recuperada para una vida en paz, y la clase política tiene que estar a la altura y que acá no hay divisiones partidarias. La vida vale más en democracia. La vida es el valor más importante y los políticos tienen que entender que tienen transformar la seguridad, la vida digna, las escuelas para todos, con una política de estado que no puede estar tironeada en un proceso electoral. Las mezquindades no caben cuando la vida está en juego".

"Exigimos que los gobiernos nacional y provincial, que la oposición política, se pongan a la altura de las circunstancias y aseguren la recuperación de Rosario para todos sus habitantes en paz. Ojalá esto sea el quiebre para que todo el mundo reaccione y que para las próximas marchas que hagamos para eliminar el flagelo de la criminalidad, todos los rosarinos nos pongamos de acuerdo, estemos de pie, hasta juntar al millón y medio de personas que viven en esta ciudad para reclamar paz y seguridad para nuestras familias y para el futuro", agregó Carmona.