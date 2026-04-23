El tiempo en Rosario: viernes con neblina y algunas nubes desde la mañana

La temperatura máxima no superaría los 23º y los registros empezarían a descender el domingo. El lunes habría una mínima de 6º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 24 de abril en Rosario una temperatura máxima de 23º, cielo parcialmente nublado y vientos moderados que desde la tarde serían leves.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte, un registro de 13º y neblina, mientras que a la mañana habría vientos moderados del sur, con una temperatura de 15º y cielo parcialmente nublado que se mantendría por el resto de la jornada. Para la tarde se esperan vientos leves del noreste y una máxima de 23º, bajando a 18º en la noche.

El sábado tendría 23º de máxima y 14º de mínima, con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en la noche.

Para el domingo se anuncia cielo algo nublado, fuertes ráfagas de viento y un descenso de la temperatura: 20º de máxima y 12º de mínima.

Las marcas seguirían en baja el lunes, con una máxima de 18º y una mínima de apenas 6º. El cielo estaría parcialmente nublado.

El martes estaría algo nublado, con temperaturas entre 18º y 8º.

El miércoles tendría cielo mayormente nublado, 19º de máxima y 9º de mínima.