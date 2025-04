La tendencia de no usar preservativo en relaciones sexuales enciende la alarma en equipos de salud

Crece la preocupación en Santa Fe por la cantidad de adolescentes y jóvenes que no utilizan preservativos a la hora de tener relaciones sexuales. Especialistas marcan que, en los últimos cinco años, se notó un incremento en este tipo de prácticas y piden una mayor concientización . Mientras tanto, el gobierno provincial apuesta a evitar el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y de los embarazos no deseados mediante políticas en territorio.

Semanas atrás, la tiktoker rosarina Fati Pazzelli criticó la “moda” de tener sexo sin preservativos y generó un sin fin de comentarios apoyando el planteo. Y hace apenas algunas horas, el cantante El Villano contó públicamente que tiene VIH: "No sé quién me contagió ni a quién contagié" , dijo. Lo que hace suponer que tuvo relaciones sin protección y pudo haber puesto en riesgo a quienes tuvieron sexo con él. Esta noticia generó debates, tanto públicos como privados.

“Hay un montón de consultas en torno a esta problemática . En los últimos cinco años aumentaron las consultas. Personas menores de 30 años con diagnósticos tardíos de VIH porque no registró que su pareja no se cuidaba”, admitió Florencia Galatti, infectóloga e integrante de la mesa directiva del Colegio de Médicos de Rosario . En este marco, la especialista puso en duda la comunicación en las escuelas o dentro del mismo grupo de amigos sobre este tema: “ No se habla y eso se ve en el consultorio con diagnósticos específicos. Cada vez más común es encontrarte con situaciones a raíz de no usar preservativo”.

La utilización de preservativos, explicó Galatti, previene enfermedades muy presentes como el HIV, pero también otras como la sífilis, el Virus del Papiloma Humano o la gonorrea, Hepatitis C y B, entre otros. La no utilización de métodos de protección no es exclusiva de un género, aclaró la infectóloga: “Es importante conversar con los adolescentes, tanto varones como mujeres. Sobre el primero cae prejuicio de la no utilización, pero no son todos los hombres iguales. Es de los dos. El varón tiene que usar y la mujer tiene que exigirlo. Es autocuidado”.

La Fundación Huésped encendió la alarma

Semanas atrás, la Fundación Huésped encendió las alarmas ante una serie de mensajes que se preguntaban por esta nueva "moda". La propia organización se preguntó: "¿Qué está pasando? ¿Ya nadie usa forro?".

Acto seguido, recordó que sólo en 2024 se registraron más de 20 mil casos de sífilis y que cada año en promedio 5.300 personas son reactivos positivos de VIH, y el 98% de estas transmisiones son por vía sexual. "Existen distintas estrategias de prevención para que todas las personas puedan disfrutar, cuidar y cuidarse", agregaron. A partir de allí, incentivaron el uso del preservativo o dieron alternativas para protegerse ante riesgos de contagios de ITS.

Preservativos en desuso

Miguel Pedrola es director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF y, en diálogo con La Capital, señaló que a nivel país, a partir de los informes elaborados por AHF “se viene detectando una disminución del uso del preservativo a lo largo de los últimos años. En la última década fue disminuyendo de un 35% a menos del 15% en la población en general. Y cuando tomamos lo que llamamos como población clave, que son las que tienen más prevalencia de VIH (hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres y hombres trabajadores sexuales, usuarios de drogas endovenosas, personas trans), en las que uno esperaría tener un cien por ciento de adhesión al uso del preservativo, solo encontramos en promedio un 33%”.

Estos números, explicó Pedrola, son bajos y encienden la alerta no solo con enfermedades como el VIH o embarazos no planificados. “La sífilis que aparece en todos los informes con más del 50% de crecimiento en el último año. Esos son datos a nivel país, pero en Rosario pasa exactamente lo mismo. Y otras infecciones de transmisión sexual que no son de denuncia obligatoria que vienen creciendo en números alarmantes como la gonorrea, el HPV y el herpes”, afirmó Pedrola.

“El aumento de las infecciones de transmisión sexual vienen aumentando hace diez años. Mil quinientas personas mueren por año por sida desde hace más de una década”, subrayó el director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF.

Por qué creció esta problemática

Facundo Peralta, director de Salud Sexual, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, analizó que el relajamiento en el uso preservativos en las relaciones sexuales se debe a “una cuestión generacional" y a que "no se han atravesado momentos de la historia” vinculados a infecciones de transmisión sexual “como fueron otras generaciones”. Décadas atrás, la irrupción del VIH/sida hizo que generaciones de adolescentes registraran que usar el preservativo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con el paso del tiempo, la enfermedad se volvió crónica y los cuidados se fueron relajando.

A pesar de no ser una práctica generalizada, el funcionario reconoció que “está presente” la idea de tener relaciones sin cuidarse “sin dimensionar” los contagios, aunque estas se hayan convertido en enfermedades tratables como la del VIH o sean curables.

“Hay una necesidad de replantear cómo trabajamos en la información basada en la evidencia científica para que la interpreten los adolescentes y jóvenes”, sostuvo Peralta y agregó que además de las enfermedades, la desinformación en este ámbito lleva a embarazos no planificados.

Por otro lado, Peralta hizo hincapié en la importancia de realizar controles anuales porque “nunca está de más hacerlos y es como cualquier otro control”. Tan importante como el cuidado y la prevención son los testeos.

Cómo se trabaja para educar

La educación sexual integral “una herramienta fundamental” a cargo del Ministerio de Educación, destacó Peralta y señaló las políticas con la cual se acompaña desde la Dirección de Salud Sexual de Santa Fe.

En primer lugar, mencionó la provisión de insumos, necesaria para hacer valer los materiales informativos. “Hay una fuerte inversión en adquisición de estos elementos como los preservativos. Se compró en los últimos 15 meses alrededor de 2.400.000 preservativos para los efectores públicos de la provincia y de acceso gratuito”, contó Peralta.

En segunda instancia, el gobierno provincial trabaja con los equipos de salud para la correcta utilización de los contenidos y la sensibilización en la atención para estos grupos claves, como la adolescencia y la juventud.

Por último, las autoridades y trabajadores de la salud se relacionan directamente con la población a través de materiales informativos digitales o físicos. Estos artículos están a disposición de la sociedad u organizaciones que trabajan la problemática con jóvenes.

Un profesional o centro de salud detecta en su comunidad casos reactivos de las distintas enfermedades y activa una estrategia específica para la comunidad. A partir de allí se desarrolla una tarea especial. En este sentido, el director de Salud Sexual de Santa Fe explicó que esta área de salud llega a las escuelas "por iniciativa de las instituciones, pero en otras circunstancias son los propios equipos de salud los que toman estas inquietudes y hasta llegan a intervenir en el momento".

Por qué es importante usar preservativo

Cabe recordar que tanto el preservativo peneano como el vaginal es el único método anticonceptivos para embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual.

“Se puede tener un método anticonceptivo, va a prevenir un embarazo, pero no enfermedades. Para eso se usa preservativo”, suscribió Peralta.

Es importante recordar que entre los mitos de este método de prevención se encuentra la utilización de más de un preservativo como forma de mayor protección. No, no deben usarse dos al mismo tiempo explican los expertos.

El director de Salud Sexual abordó este tema y fue contundente: “No importa si es una relación heterosexual o homosexual. Tampoco importa si es vaginal o anal. En todos los casos, el preservativo es un solo uso y es uno, no más porque dos juntos hace que el material se rompa”.

Otro mito está vinculado al hecho de que los preservativos sean "chicos", pero la realidad es que los materiales de los que están hechos son más que flexibles y adaptables. Y el mito final de que se pierde sensibilidad o "se siente menos" en la relación sexual cuando se lo usa.