Desde el Concejo piden al municipio más control en las paradas de taxis de la Terminal

La paliza que recibió un taxista que estaba estacionado en la Términal de Ómnibus de Rosario, en la dársela ubicada sobre calle Santa Fe, puso la lupa de nuevo en el funcionamiento de las paradas en este espacio. El hombre denunció que fue agredido por un grupo de colegas que pertenecerían a una cooperativa que trabaja en el lugar mientras estaba estacionado en el primer lugar de la fila. No es un tema nuevo: hace tiempo se denunciaron diversas situaciones vinculadas a la supuesta "exclusividad" de las paradas en la Terminal. El Concejo intentó darle respuestas a esta problemática en los últimos años, sin embargo no fue suficiente y los hechos se siguen repitiendo.

"La ordenanza plantea que las paradas son libres y públicas , por lo tanto no se podría adjudicar quién lleva pasajeros y quién no. La realidad es que muchos taxistas, mujeres y varones, ya no van a la terminal por miedo a este tipo de situaciones", explicó la edila a La Capital .

En este caso particular, le pide al Ente de la Movilidad que "actúe de oficio, busque las cámaras y haga la denuncia penal si es necesaria".

"Claramente el taxista fue amenazado, tiene temor y por lo tanto es el Estado el que tiene que en este caso protegerlo y actuar por él", agregó Gigliani. Por último, insistió con que es la Intendencia quien tiene que buscarle una solución a la problemática y cumplir con el proyecto aprobado.

Más cámaras

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck señaló en contacto con LT8 que la historia se repite desde hace años y que hasta que no se sancione a los responsables estos conflictos no van a parar. Recordó que junto a Gigliani han ido a Fiscalía para denunciar "con nombre y apellido a la mafia de la Terminal, un grupo que no deja que paren en ese lugar, especialmente a las mujeres y piden peaje".

La concejala detalló que cuando se enteró de este último hecho violento se comunicó con la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, y que se está actuando de oficio para investigar lo que pasó.

En esa línea, opinó que hay que "poner cámaras de video sobre calle Santa Fe y sobre Cafferata apuntando exclusivamente a las paradas. La Municipalidad tiene que instalarlas y debe ser la prioridad número uno". Agregó que la videovigilancia es una herramienta "que se necesita de manera urgente y que permitiría tener un mejor control".

"Fui la primera que se lo pidió a Mónica Fein en varias oportunidades. Ahora vamos a gestionarlo para que sea más rápido y poder así controlar que no sucedan estos conflictos en un lugar de bienvenida a la ciudad", concluyó.

La agresión se produjo este lunes por la noche cuando el conductor un taxi Fiat Siena se encontraba fumando en el primer lugar de la fila -según contó en un video que se viralizó en redes sociales- y de pronto fue sorprendido por un grupo de taxistas. "Esta sentado fumando en el primer de la fila. Vino uno, me increpó y me pegó un cabezazo. Cuando me quise defender los otros me agarraron las manos de atrás. Eran como diez", comentó en el video el taxista. El chofer debió ser atendido por personal médico de una ambulancia.