Dengue en Santa Fe: ya se registraron más de 48 mil casos y se sumaron 3 muertes

A pesar de la posibilidad de un descenso en los casos, la funcionaria pública recordó la importancia de conservar e intensificar las medidas de prevención. “Tenemos que seguir cuidándonos y evitar contagiarnos por todos los medios posibles”, sostuvo, y agregó, sobre las acciones a tomar: “Usar repelente, aprovechar este clima de otoño fresco para usar ropa que cubra más superficie de la piel. Luego de las lluvias, eliminar el agua que pueda quedar acumulada en objetos en patios, terrazas y balcones de las casas, para que no se reproduzca el Aedes Aegipty. Y, fundamentalmente, consultar rápidamente ante síntomas o sospecha y no automedicarse”.

En cuanto a la distribución de los casos por departamento, en los 19 departamentos provinciales se confirmaron casos: 52% en el departamento Rosario; 8,5% La Capital; 7,7% Castellanos; 5,2% San Cristóbal y 4,9% Las Colonias, entre los más afectados.

Dengue.jpg La Municipalidad lleva adelante una campaña de fumigación y desmalezado en los barrios para prevenir el dengue en Rosario.

Por el momento, los serotipos circulantes siguen siendo el DEN 1 y DEN 2 principalmente, mientras que sólo se detectó un caso de DEN 3 desde el inicio del brote, en una persona con antecedentes de viaje a otra provincia.

Esta semana se informaron tres personas fallecidas por dengue: una mujer de 30 años, del departamento San Javier; un hombre de 36, del departamento Rosario, ambos sin comorbilidades; y un hombre de 33 años, del departamento La Capital, que sí presentaba comorbilidades.

Con estos tres casos que se suman, son 23 en total las personas fallecidas desde el comienzo de 2024 con diagnóstico confirmado de dengue, con edades comprendidas entre los 6 y 79 años, con una media de edad de 44 años. La mayor parte de los pacientes fallecidos presentaban comorbilidades.

En cuanto al departamento de residencia de los fallecidos: 10 pertenecen a Rosario, 8 a La Capital, 1 a Castellanos, 1 a Las Colonias, 1 a San Martín, 1 a San Javier; y 1 residencia habitual a Constitución, aunque el contagio y la atención médica ocurrieron en otra jurisdicción del país.

Frente al nuevo reporte de casos fatales, la directora de Epidemiología de la provincia de Santa Fe reiteró la importancia de hacer la consulta médica cuando aparecen los primeros síntomas y muy especialmente ante signos de alarma, como sangrado de cualquier tipo, vómitos reiterados, dolor abdominal muy intenso, somnolencia, confusión, lipotimia o desmayos que se producen cuando la persona está acostada y se sienta o intenta pararse.

Qué es el dengue y cómo se transmite

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

El insecto tiene distintas etapas de desarrollo: los huevos, las larvas, las pupas (etapas que transcurren en el agua) y los mosquitos adultos (cuando ya pueden volar).

Es importante destacar que este mosquito no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. Esos lugares pueden ser criaderos de otras especies de mosquitos que no transmiten esta enfermedad. El mosquito del dengue se cría en lugares sombríos y húmedos. Los sitios oscuros aseguran que el agua de los recipientes no sobrepase ciertas temperaturas que serían letales para los huevos, larvas y pupas. Cuando son adultos requieren de humedad para sobrevivir mayor tiempo, así los pastos altos son un ambiente ideal que ofrece alimento y refugio del Aedes aegypti. Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero.

Cuáles son los síntomas del dengue

El principal síntoma del dengue es la fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones. Náuseas y vómitos. Cansancio intenso. Aparición de manchas en la piel. Picazón y/o sangrado de nariz y encías.

dengue.jpg

Expertos advierten la importancia de no automedicarse ya que hay algunas drogas que pueden complicar los cuadros. Piden que, ante la presencia de estos síntomas, se acuda al centro de salud más cercano.

Cómo prevenir el dengue

Desde la Secretaría de Salud municipal pidieron a la población tomar medidas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el principal vector de la enfermedad. Si bien se realizan fumigaciones, esto no es suficiente para eliminar el mosquito

En el interior de casa, mantener los ambientes limpios, ordenados y libres de mosquitos utilizando espirales, pastillas o insecticidas o sahumar con plantas secas encendidas (como romero, eucalipto, alcanfor o menta). Además, hay que colocar telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas, y utilizar repelentes comerciales (de extra duración dada la menor frecuencia en que deben aplicarse), biorrepelentes o repelentes caseros (se pueden utilizar siempre y cuando no haya un brote epidémico).

Además, es conveniente revisar elementos que acumulen agua, como por ejemplos floreros (en este caso, se puede cambiar el agua por arena húmeda) y reutilizar, reciclar o reducir residuos sólidos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos (por ejemplo: envases de alimentos y bebidas no retornables, entre otros).

En los espacios exteriores, como patios o jardines, se recomienda vaciar baldes y latas para que no se acumule agua, tapar las botellas con o sin agua, poner bajo techo las cubiertas de neumáticos, mantener tapados los tanques de agua, limpiar diariamente los bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar).

También se recomienda mantener el césped cortado y las plantas podadas, usar de repelente corporal y espirales, así como el uso de vestimenta clara al momento de realizar actividades recreativas o deportivas en espacios verdes.