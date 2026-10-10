La Capital | Turismo | playa

Tiene 254 kilómetros de extensión y es la playa más larga del mundo

Cerca de la frontera con Uruguay, ofrece una costa de enormes dimensiones, naturaleza y distintas alternativas para recorrerla

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

10 de octubre 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Praia do Cassino

Praia do Cassino, en Rio Grande do Sul, figura desde 1994 en los Guinness World Records como la más extensa del planeta

Praia do Cassino se encuentra en Rio Grande do Sul, cerca de la frontera con Uruguay. Su enorme extensión, los paisajes costeros y la posibilidad de recorrerla durante kilómetros la convierten en un destino diferente dentro de la oferta de playas brasileñas.

Hay playas famosas por sus aguas transparentes, otras por sus paisajes y algunas por la cantidad de visitantes que reciben cada verano. Praia do Cassino tiene un argumento bastante más particular: es reconocida por los Guinness World Records como la playa más larga del mundo.

Está en el estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil, y su costa se extiende por unos 254 kilómetros desde los Molhes da Barra, en la ciudad de Rio Grande, hasta Chuí, junto a la frontera con Uruguay.

Una costa para recorrer

El récord fue reconocido oficialmente en 1994 y convirtió a este extenso arenal en una curiosidad geográfica, pero también en un destino para quienes buscan una experiencia de playa diferente a la de los grandes balnearios brasileños.

Praia do Cassino forma parte del municipio de Rio Grande y se encuentra a unos 22 kilómetros del centro de la ciudad. En algunos sectores, la franja de arena alcanza una considerable amplitud, generando un paisaje abierto en el que el mar y la costa parecen prolongarse mucho más allá de donde alcanza la vista.

La escala permite realizar distintas actividades al aire libre. El surf, el kitesurf y el windsurf encuentran condiciones favorables en determinados sectores, mientras que las caminatas junto al mar permiten descubrir una costa en la que la naturaleza tiene un protagonismo central.

También es posible observar fauna marina y aves, especialmente en los sectores más alejados de las zonas urbanizadas. Delfines y lobos marinos forman parte de la biodiversidad que puede encontrarse en esta región del litoral brasileño.

Uno de los paseos más particulares es el recorrido en vagoneta sobre rieles que parte desde Rio Grande y avanza unos 4,6 kilómetros sobre el mar hasta una estructura donde se encuentra una estatua de león marino. El trayecto permite contemplar la inmensidad de la costa desde otra perspectiva.

>> Leer más: Las ventajas de cruzar a Uruguay por el Río de la Plata evitando las rutas

Historia, naufragios y naturaleza

La playa también guarda algunas historias vinculadas con la navegación. Entre ellas aparece el naufragio del buque Altair, que encalló en 1976 y cuyos restos permanecen en la costa y se convirtieron con el tiempo en uno de los puntos reconocibles del paisaje.

Praia do Cassino es considerada además como el balneario más antiguo de Brasil, con una historia turística que se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX. La fusión entre esa tradición y un entorno natural de grandes dimensiones le da una identidad diferente dentro del litoral del país.

El acceso resulta relativamente sencillo. El aeropuerto internacional de Pelotas se encuentra a unos 66 kilómetros y recibe conexiones desde otras ciudades brasileñas, mientras que desde Porto Alegre el recorrido por ruta es de aproximadamente 330 kilómetros.

Por su cercanía con Uruguay y su ubicación en el extremo sur de Brasil, Praia do Cassino también figura como una alternativa para quienes ya conocen los destinos más tradicionales del país y buscan otra manera de disfrutar de la costa.

Más que una playa para conocer de punta a punta, sus 254 kilómetros funcionan como una invitación a recorrer distintos paisajes, detenerse frente al mar y descubrir una región donde la inmensidad de la costa es, por sí misma, parte de la experiencia.

Noticias relacionadas
La cercanía convierte a Brasil en una oportunidad especial para vivir la competencia en persona.

Interlagos 2026: la Fórmula 1 vuelve a sentirse argentina

Bariloche, la Costa Atlántica, los valles y la Región Sur integran una oferta cada vez más diversa.

Río Negro ya recibió más de un millón de turistas en 2026 y busca ampliar su temporada

De habitaciones construidas con sal a cuevas excavadas en roca, tiendas sobre la sabana y domos frente a la cordillera.

Dormir dentro del paisaje: las suites más originales

Se planean obras en 35 aeropuertos para ampliar capacidad y modernizar instalaciones.

Aeropuertos Argentina extiende la concesión y compromete US$600 millones en inversiones

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Lo último

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

Lo definió este viernes la Cámara de Apelación en lo Penal en el marco de una causa por robo calificado en la que intervinieron dos menores de edad
Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años
Andrés Malamud y la geografía económica: Los nuevos exportadores desplazan el centro
Economía

Andrés Malamud y la geografía económica: "Los nuevos exportadores desplazan el centro"

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas
La Región

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

En política los enanos crecen

Por Jorge Asís, para La Capital
En foco

En política los enanos crecen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Ovación
Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Por Gustavo Conti
Ovación

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Policiales
Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires
Policiales

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La Ciudad
Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario
La Ciudad

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
Política

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un freno provisorio
Política

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
La Ciudad

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
Política

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
Información General

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta
La Ciudad

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta