Tiene 254 kilómetros de extensión y es la playa más larga del mundo

Cerca de la frontera con Uruguay, ofrece una costa de enormes dimensiones, naturaleza y distintas alternativas para recorrerla

Praia do Cassino, en Rio Grande do Sul, figura desde 1994 en los Guinness World Records como la más extensa del planeta

Praia do Cassino se encuentra en Rio Grande do Sul , cerca de la frontera con Uruguay. Su enorme extensión, los paisajes costeros y la posibilidad de recorrerla durante kilómetros la convierten en un destino diferente dentro de la oferta de playas brasileñas.

Hay playas famosas por sus aguas transparentes, otras por sus paisajes y algunas por la cantidad de visitantes que reciben cada verano. Praia do Cassino tiene un argumento bastante más particular: es reconocida por los Guinness World Records como la playa más larga del mundo .

Está en el estado de Rio Grande do Sul , en el extremo sur de Brasil, y su costa se extiende por unos 254 kilómetros desde los Molhes da Barra, en la ciudad de Rio Grande , hasta Chuí , junto a la frontera con Uruguay.

El récord fue reconocido oficialmente en 1994 y convirtió a este extenso arenal en una curiosidad geográfica, pero también en un destino para quienes buscan una experiencia de playa diferente a la de los grandes balnearios brasileños.

Praia do Cassino forma parte del municipio de Rio Grande y se encuentra a unos 22 kilómetros del centro de la ciudad. En algunos sectores, la franja de arena alcanza una considerable amplitud, generando un paisaje abierto en el que el mar y la costa parecen prolongarse mucho más allá de donde alcanza la vista.

La escala permite realizar distintas actividades al aire libre. El surf, el kitesurf y el windsurf encuentran condiciones favorables en determinados sectores, mientras que las caminatas junto al mar permiten descubrir una costa en la que la naturaleza tiene un protagonismo central.

También es posible observar fauna marina y aves, especialmente en los sectores más alejados de las zonas urbanizadas. Delfines y lobos marinos forman parte de la biodiversidad que puede encontrarse en esta región del litoral brasileño.

Uno de los paseos más particulares es el recorrido en vagoneta sobre rieles que parte desde Rio Grande y avanza unos 4,6 kilómetros sobre el mar hasta una estructura donde se encuentra una estatua de león marino. El trayecto permite contemplar la inmensidad de la costa desde otra perspectiva.

>> Leer más: Las ventajas de cruzar a Uruguay por el Río de la Plata evitando las rutas

Historia, naufragios y naturaleza

La playa también guarda algunas historias vinculadas con la navegación. Entre ellas aparece el naufragio del buque Altair, que encalló en 1976 y cuyos restos permanecen en la costa y se convirtieron con el tiempo en uno de los puntos reconocibles del paisaje.

Praia do Cassino es considerada además como el balneario más antiguo de Brasil, con una historia turística que se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX. La fusión entre esa tradición y un entorno natural de grandes dimensiones le da una identidad diferente dentro del litoral del país.

El acceso resulta relativamente sencillo. El aeropuerto internacional de Pelotas se encuentra a unos 66 kilómetros y recibe conexiones desde otras ciudades brasileñas, mientras que desde Porto Alegre el recorrido por ruta es de aproximadamente 330 kilómetros.

Por su cercanía con Uruguay y su ubicación en el extremo sur de Brasil, Praia do Cassino también figura como una alternativa para quienes ya conocen los destinos más tradicionales del país y buscan otra manera de disfrutar de la costa.

Más que una playa para conocer de punta a punta, sus 254 kilómetros funcionan como una invitación a recorrer distintos paisajes, detenerse frente al mar y descubrir una región donde la inmensidad de la costa es, por sí misma, parte de la experiencia.