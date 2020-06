"Es fundamental cuidar las actividades que tenemos permitidas, cualquier relajamiento puede ser peligroso", advirtió el secretario de Salud del municipio, Leonardo Caruana, después de analizar la situación de Rosario en medio de la realidad que plantea la pandemia. Si bien en la ciudad no se registra circulación comunitaria de Covid-19, "el escenario de riesgo cero no existe", advirtió y consideró fundamental que se amplíe la posibilidad de testeos entre trabajadores de la salud con pluriempleo, transportistas que viajen a zonas donde crecen los contagios y en lugares considerados de riesgo por la circulación constante de personas con contacto estrecho con provincias con alta circulación del virus.

Ayer se confirmaron en Rosario tres nuevos casos de coronavirus. Como sucede en las últimas semanas, los test positivos mostraron antecedentes similares: las personas habían estado recientemente en la ciudad o la provincia de Buenos Aires o tenido contacto estrecho con viajeros (ver aparte).

Para Caruana, con un escenario nacional y provincial de constante aumento de casos de coronavirus "aún las actividades que están permitidas implican algún riesgo" de contraer la enfermedad.

Por eso, apuntó, relajar los cuidados en las reuniones sociales o en las salidas permitidas, "puede ser un camino peligroso". Y pidió responsabilidad, sobre todo, a las personas que por cuestiones laborales viajan a localidades con circulación del virus, porque tienen más riesgo de enfermarse.

"Quienes salen de la ciudad tienen que ser muy cuidadosos. Si son trabajadores esenciales deben hacer sus tareas tomando todas las precauciones, respetando el uso de todos los elementos de seguridad, y no deben hacer uso de espacios públicos o compartir eventos sociales ni recreativos".

Ni baby shower, ni fútbol

Hace quince días, en Rosario se habilitaron los encuentros afectivos o familiares, el ejercicio al aire libre y deportes individuales en lugares ventilados y la apertura de locales gastronómicos. Para el secretario de Salud, "hasta ahora no tenemos una evaluación de que estas nuevas actividades permitidas hayan impactado en la cantidad de casos positivos".

Sin embargo, consideró fundamental que se respeten a rajatabla los límites de las salidas y reuniones permitidas. "Cualquier relajamiento puede ser peligroso. Podemos reunirnos con familiares o amigos, pero no podemos hacer pijamadas, baby shower o partidos de fútbol", enfatizó.

Por ahora, sostuvo, los casos positivos que se detectaron en la ciudad no indican que sea necesario rever las últimas actividades habilitadas. "Hasta ahora vemos un buen cumplimiento de los protocolos en los restaurantes, tenemos que insistir un poco con esto en los bares e implementamos un dispositivo de coche lleno en los colectivos. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no relajar lo habilitado para que no haya un crecimiento exagerado de los casos que pongan en riesgo lo hecho", remarcó.

Más testeos

En esta última etapa del aislamiento, las estrategias de prevención son integrales. Es decir, interpelan tanto "al rol del Estado como al de cada uno de los ciudadanos". En este sentido, insistió con la necesidad de ampliar los operativos de testeo en aquellos lugares considerados de riesgo, por donde transiten trabajadores que viajen a zonas con alta circulación del virus.

Según explicó, la detección de personas asintomáticas "nos permitirá anticiparnos e intervenir antes para poder controlar los casos" y aseguró que se debe prestar atención principalmente en el caso de trabajadores pluriempleo, transportistas y en espacios donde circulen personas que por cuestiones laborales viajen a lugares de alta circulación del virus.