Crisis económica:: admiten que más clientes se interesan por pan del día anterior Ariel Paglia, presidente de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, dijo que "es típico de los argentinos en tiempos de crisis". 7 de abril 2025 · 15:48hs

Foto: La Capital / Archivo. El precio del pan. Panaderías de Rosario deben lidiar con la crisis económica y también con la competencia de los locales no habilitados.

El consumo de pan o de facturas del día anterior no puede considerarse como una tendencia en aumento en Rosario. La Asociación de Industriales Panaderos local no lleva ese tipo de registros, pero su presidente, Ariel Paglia, sostuvo este lunes que en los últimos meses hay clientes que ahora, empujados por la crisis económica con suba pronunciadas de precios, “se animan a pedir esos productos cuando no los ve exhibidos”.

Paglia recordó que ofrecer “pan de ayer” no es algo nuevo en las panaderías de Rosario. “Siempre se hizo ese tipo de ofertas. La mercadería se ponía en un rincón del negocio y se hacía la oferta, por lo general a un 40 o 50 por ciento menos del precio oficial del producto elaborado en el día”. El representante de los panaderos dijo que no había números como para medir un presunto incremento de ventas de pan o facturas del día anterior, pero si “se ve casi a diario que la gente se anima más a pedir esa oferta cuando no están exhibidas al público”.

Paglia agregó que lo que no se vende queda para la gente “que directamente viene a pedir porque no tiene para comer. Eso también pasa todos los días”. El presidente de la Asociación sostuvo que la compra de pan de ayer siempre está a atada a las épocas de crisis. Paglia lo describió así: “En épocas de vacas flacas la gente dice que son riquísimas, las recalientan en una olla o sobre un tostador, pero en cuanto la situación mejora o nos va mejor directamente no se elige esa opción. Al tener materia grasa, margarina o manteca, en el horno el pan es como que vuelve a la vida”.

En declaraciones a LT8, el dirigente admitió que hubo una caída en el consumo de pan en interanual de marzo de este año con relación al mismo mes del año pasado. “Hay una baja de entre el 5, 7 y hasta 10 por ciento. Pero lo que está muy castigado es el sector confitería. Masas, postres, esos productos están muy caídos. Las masas son más caras y a medida que el bolsillo empieza a apretar, lo primero que la gente restringe los fines de semanas son esos productos”, agregó.

>> Leer más: Pensamientos panaderos en riesgo: se viene un aumento en las facturas Con relación a los insumos y al impacto de la inflación, el representante de los panaderos señaló que “en la harina hubo una subida que después se acomodó porque hubo una bajante el mes pasado. Pero en donde sí hubo un fuerte incremento fue en todo lo que es grasa y margarina. Los aumentos fueron de un 30 a 35 por ciento. Uno hace malabarismo y se maneja con el stock que va teniendo. Por ahí, cambiamos por una margarina que puede ser más económica. Si la gente va a sentir un aumento será más fuerte en facturas y bizcochos”. Según el representante del sector, hoy el kilo de pan cuesta entre 2.700 o 3 mil y las facturas arrancarían en unos 500 pesos cada una, de ahí en adelante de acuerdo al costo de las materias primas. Otra cuestión que los fabricantes de pan deben afrontar son las panaderías no habilitadas que funcionan, en su mayoría, en los barrios. “Hay panaderías que trabajan solo con repartos, no tienen negocios al mostrador. No hay con qué darles, no podés competir con esos precios en la calle”.