Crimen del chofer: lunes sin colectivos hasta entrada la tarde

Chofer asesinado: la UTA Rosario está reunida para definir si continúa o no el paro de colectivos

>> Leer más: Dolor y reclamo de justicia en el velatorio del colectivero asesinado

En las altas esferas del Palacio de Los Leones, llegó ayer por la tarde una comunicación desde el sector. “La medida de fuerza continúa hasta el sepelio y sepultura del compañero César Roldán. En las próximas horas mantendremos una reunión con el Ministerio de Seguridad y a posteriori se informará de los resultados”, expresó en un comunicado el cuerpo de delegados de Movi, con el aval de UTA Rosario.

Durante toda la jornadas, hubo hermetismo entre los referentes del gremio que participaron de diversas reuniones, tanto con funcionarios como con autoridades del Ministerio de Seguridad santafesino. Las gestiones se dan en una transición de pocos días entre el gobierno de Omar Perotti y su sucesor Maximiliano Pullaro, con un telón de fondo muy complejo: Rosario orilla los 240 homicidios en lo que va del 2023, una tasa elevada que se arrastra inclusive desde el año pasado.

ssa.jpg

Será un comienzo de semana complejo para los conductores, pero también para el resto de la ciudad que requiere del transporte urbano un medio imprescindible para su movilidad. También en el sector educativo en un momento del año donde se llegan a instancias definitorias del ciclo lectivo.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin expresó sus condolencias a la familia del chofer de colectivos asesinado el sábado por la tarde en barrio Belgrano. A través de la red social X, el intendente transmitió su apoyo a la familia y señaló: “Que los nuevos tiempos hagan que Rosario deje de llorar muertes”, expresó al indicar quelas autoridades municipales están en contacto con los delegados y con “todos los recursos a nuestro alcance para colaborar con la investigación”.

De esta forma, la continuidad de la huelga llegará hasta entrada la tarde de este lunes, una vez que finalicen las ceremonias funerarias del colectivero asesinado tras la balacera de al menos siete impactos sobre el habitáculo del ómnibus que circulaba este sábado pasadas las 16, en barrio Belgrano.

Hasta anoche, nadie podía descartar lo que pueda suceder hacia adelante. En concreto, y una vez llegado a este punto de la medida no se descartaban nuevas asambleas para analizar los pasos a seguir. En particular se evaluará el nivel de respuesta que puedan ofrecer las autoridades provinciales, entre otros factores. Si prevalece el malestar o empuja el descontento, una hipótesis es que la huelga se extienda aunque no se estimaron plazos ni precisiones. Todo estaba abierto.

La noticia del homicidio tuvo amplia repercusión nacional. En tal sentido, el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó a la ola de repudios y pedidos de Justicia. El órgano que nuclea a todos los choferes del país exigió a las autoridades que investiguen y un rápido accionar de la Jusiticia. “Basta a la inseguridad y el miedo”, remarcaron.

saa.jpg

Interurbanos sin el nocturno

Por otro lado, los colectivos interurbanos no se vieron afectados por la medida de fuerza lanzada en la ciudad. Esto significa que circulan normalmente. Sin embargo, hay lanzado un lock out empresario que retirará los coches de 22 a 6 en todo el horario nocturno. Los transportistas denuncian un atraso tarifario del 90%, atraso y falta de actualización del Boleto Educativo Gratuito y la falta de un refuerzo de subsidios nacionales.