Crimen de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra: un acto para recordar a "dos personas encantadoras"

"A un año de esto se remueven mil y una cosas, por suerte estoy muy acompañado de todos los que querían a Virginia y de familiares de víctimas que estamos en la misma situación", valoró.

En eso recordó que Virginia tenía pensado ir a buscarlo al aeropuerto. "El 24 de julio, a la noche, Vir me iba a ir a recibir al aeropuerto porque me quería dar una sorpresa. Justamente a las 18.53 fue el último contacto que tuvimos y después pasó todo lo que pasó, razón por la que tuve que adelantar el viaje. Después fueron dos meses en los cuales Virginia tenía mejorías hasta que su corazoncito no aguantó más semejantes heridas", lamentó.

Gustavo reveló que aún le cuesta sobrellevar el duelo después de dos muertes tan violentas como las de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra. "No es nada fácil poder llevar adelante lo que fue esa ejecución de 40 balazos, además de los recuerdos, el dolor... mi tratamiento psicológico y psiquiátrico porque mis recuerdos están en carne viva", confió. Y agregó: "Esto no es pasajero, se lucha para que no se olvide y la sociedad siga recordando a Virginia y a Claudia, y de la injusticia de haber perdido a dos seres tan maravillosos como ellas".

Claudia vivía en uno de los monoblocks del barrio Parque del Mercado y ese sábado 23 de julio había acompañado a Virginia a tomar el colectivo a la parada de Isola y Maestros Santafesinos. Mientas aguardaban la llegada del ómnibus, desde un auto desconocidos comenzaron a disparar a mansalva con ametralladora y esos proyectiles provocaron heridas irreversibles en la mujer de 58 años, que falleció prácticamente en el acto, mientas que la joven de 32 años logró sobrevivir y pelearla en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) tras ser trasladada por una ambulancia del Sies hasta la madrugada del 24 de septiembre de ese mismo año, exactamente dos meses después.

Gustavo destacó que el grupo de familiares de víctimas tienen "un aporte muy importante de acompañamiento" y es por eso que movilizan desde "un lugar que nada tiene que ver con un partido político".

"No estamos con nadie, porque son tan responsables (los espacios políticos) unos con otros, en mayor o menor medida. Por eso pretendemos leyes, acuerdos y no palabras que queden en el aire; nuestra lucha es intensa en esa materia", sostuvo.

Es por eso que este domingo 23, a las 18.50 se encenderán velas y se pintarán dos estrellas rojas en torno a la plaza Rodolfo Walsh, allí en Maestros Santafesinos e Isola, para seguir manteniendo la llama activa por el reclamo de justicia y de una convivencia sana y en paz. "Se pudo dar con algunos responsables de la balacera, pero aún queda gente dando vueltas; realmente duele saber que conviven con nosotros", concluyó.