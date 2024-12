Crece y se afianza en Rosario el interés por la jardinería

>>Leer más: La jardinería se transformó en el pasatiempo favorito de los rosarinos en pandemia

“Tradicionalmente había un nicho para esta actividad, se la asociaba a quienes permanecían más tiempo en la casa. Hoy se hizo un abanico de edades y profesiones, y a su vez hay más gente en sus hogares trabajando en home office, a lo que se suman cuestiones de defensa del ambiente”, resume el clima de época. Los interesados se rodean de ejemplares vegetales por razones decorativas pero también alimentarias, ya que así obtienen víveres más seguros y sanos -libres de agrotóxicos- para su dieta.

Rosario es pionera

“Está de moda consumir cosas saludables que se cultivan en la casa. En buena hora que los vecinos, la provincia y la Nación tomen la idea de la agricultura urbana en la que Rosario fue pionera y se destaca”, dice con conocimiento de raíz Mario Orué, el responsable del Centro Agroecológico de Rosario (CAR) de la Municipalidad. Paisajista y promotor técnico de 45 años, sobre todo “apasionado”, se dedica a estos oficios desde los 13. En el centro de estudios, investigación y ensayo inaugurado en 2017, capacita a rosarinos y rosarinas que llegan a Lamadrid 250 bis en busca de entrenamiento para sembrar en espacios reducidos y se empapan también de conceptos vinculados con la ecología, la sustentabilidad y la soberanía alimentaria.

“Acá se aprende haciendo. Todo se puede aunque la casa sea chica, lo importante es la voluntad”, sintetiza Orué, y nombra a su referente: el ingeniero agrónomo Antonio Lattuca, precursor de la agroecología en la ciudad y en el mundo, impulsor de centenares de huertas desde los durísimos tiempos del 2001. “Comer lo que cultivás es más saludable porque no tiene herbicidas. Cocinar con la planta verde y no disecada a la fuerza, por ejemplo romero, orégano y tomillo, no solo aporta un sabor más intenso sino que se conserva el principio activo de la planta”, desasna Orué en el CAR, entre plantines de tomate, pimiento, acelga, lechuga y escarola. Sí, es posible producir todo eso y más a nivel domiciliario, en macetones o en pequeños terrenos, bajo techo o al aire libre.

Demanda según los barrios

“Es distinta la demanda según los barrios. En el centro yo vendía muchas plantas para interior, balcones o patios internos, porque en general ya no hay jardines”, sigue Roxy y recuerda que un grueso de clientes prefería “la torta Exquisita”, figura que utiliza para graficar el requerimiento de rapidez, instantaneidad y todo resuelto. “Querían que les armara la planta, la maceta, que luego garantizara el cuidado. A veces no tienen el tiempo o el espacio para hacerlo (trasladar macetas, tierra). En cambio, en zona sur todavía está la mujer que se dedica a la casa y me compraba cosas para hacer las plantas. Mientras que en el vivero de bulevar Seguí y Pueyrredón (barrio Cura), la gente suele comprar la planta y tiene jardinero”, distingue y recomienda combinar “ornamentales y aromáticas”. También que en los hogares donde hay niños y niñas emprendan la experiencia de la huerta porque “está bueno que los chicos las vean crecer (a las verduras)”.

>>Leer más: La Escuela Municipal de Jardinería dictará nuevos talleres abiertos a la comunidad

“Es bueno cortar puentes cuando hay ecocidio pero también realizar acciones concretas, como plantar árboles, con criterio”, retoma Orué y propone: “Tratemos de ser más verdes”. Celebra que esté volviendo de a poco la costumbre de cultivar en el ámbito residencial, como sucedió en generaciones anteriores, cuando muchos vecinos producían en todo o en parte lo que la familia consumía. Orué señala que, paradójicamente, se valora poco el trabajo de los huerteros, ése que se realiza con las manos, con la tierra. Lleva esfuerzo, dedicación y paciencia. Pero da sus frutos.

Para cultivar en casa

Muchos aficionados a las plantas se inician en el cultivo de aquellas que van a consumir a través de “las aromáticas”, cuyo nombre obedece a que irradian abundante aroma. Algunas son comestibles, como la salvia, el orégano y el romero, por lo que es recomendable tenerlas cerca de la cocina, dice Mario Orué, para usarlas como condimento. Otras se aprovechan en infusiones, en tés o para acompañar el mate. “Por ejemplo el poleo, el burrito, la menta, el cedrón. Y están las que ayudan con alguna dolencia, como la cola de caballo o la carqueja. Con las mentas se hacen aguas saborizadas, se decoran postres”, agrega el responsable del Centro Agroecológico de Rosario, que depende de la Subsecretaría de Economía Social del municipio. El Programa de Agricultura Urbana (PAU) ha sido reconocido internacionalmente desde sus inicios y, según datos oficiales, los ocho Parques Huerta y las nueve huertas comunitarias en las que trabajan más de 350 personas producen más de 650 toneladas de verduras agroecológicas al año.

>>Leer más: Vecinos de Alberdi pudieron aprender más sobre huertas orgánicas

“Las hierbas aromáticas necesitan sol”, sentencia Roxana Wolojviansky, propietaria de varios viveros e instructora de jardinería. No se necesita mucho espacio para plantar lechugas, revela, sí que la huerta reciba por lo menos seis horas de sol y se ubique cerca de una fuente de agua. “Se pueden hacer huertas ornamentales, no necesariamente la huerta debe ser fea. Lo importante es evaluar qué vas a consumir para aprovechar el jardín. Si son solo dos personas, no sirve hacer 15 plantas de lechuga”, advierte, y cuenta que, entre sus clientes, una buena cantidad ha transformado las terrazas en verdaderos jardines o huertas en macetas. “Antes las terrazas eran depósitos de cosas que se acumulaban, por suerte ahora también hay una tendencia a no acumular”, observa Roxy.