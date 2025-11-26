Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Las 16 firmas locales que participaron este año recibieron sus diplomas. También concluyeron las actividades del programa Transformación Digital

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, realizó este miércoles en la Terminal Fluvial el cierre anual de dos programas estratégicos para el crecimiento del entramado productivo local: Primeros Exportadores , que cumple su décima edición, y Transformación Digital , que sigue expandiendo la adopción tecnológica entre pymes industriales, comerciales y de servicios.

Durante el encuentro, se entregaron diplomas a cada una de las empresas participantes , junto a sus equipos de trabajo y a los estudiantes que acompañaron los procesos de cada programa.

Con 16 empresas participantes este año, el programa Primeros Exportadores alcanza un total histórico de 150 pymes que ya pasaron por la iniciativa desde 2015. Además, suman 190 estudiantes de comercio exterior y carreras afines que formaron parte del esquema formativo y de prácticas profesionales.

El 30 % de las empresas que participaron terminaron exportando y el 87 % de los estudiantes que pasaron por el programa están trabajando hoy en áreas de comercio internacional.

Los sectores involucrados corresponden a alimentos y bebidas, construcción, implementos agrícolas, cosmética, productos veterinarios, indumentaria deportiva y casual, calzado, TICs, salud, óptica y múltiples rubros industriales.

Las empresas participantes soN: Aberturas Inducor; Ánfora, Aran; Chika, Envasadora Sudamericana; Faucaria; ING Company; Kodear; Ligra; Lucy Anderson; Nómada; Norma Gailus; Papelera Barchiesi; Rosehip; Rygak; y Tecno Ref.

Transformación digital

En su sexta edición participaron 9 empresas, que trabajaron en diagnósticos, adopción tecnológica, integración digital y mejoras en gestión productiva. Los procesos de transformación digital fueron acompañados por estudiantes avanzados de la UNR, quienes trabajaron en análisis de procesos, integración de herramientas digitales, automatización, optimización de datos y propuestas de mejora continua.

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó: "El cierre conjunto de los programas refleja el trabajo articulado entre Municipalidad, empresas, instituciones educativas y estudiantes, y reafirma el compromiso de seguir ampliando oportunidades para el desarrollo económico local".